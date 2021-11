Ab heute: Deutschlandweite Änderung beim Radio-Empfang

Hintergrund ist, das der Kabelanbieter in seinem inzwischen bundesweit verfügbaren Kabelnetz den Übertragungsstandard für die Radiosender der ARD. Dabei geht es um den Radio-Empfang der Sender der Landesrundfunkanstalten wie beispielsweise WDR, NDR, BR, RBB oder SWR. Hintergrund ist eine Umstellung des Satelliten-Anbieters Astra. Astra ist für die Zuführung der Sender zu Vodafone zuständig.

Schon seit Juli 2021 verbreitet die ARD ihre Radioprogramme auf neuen Satellitenfrequenzen. Gleichzeitig hat sie den Audiostandard geändert und setzt auf AAC-LC (Advanced Audio Codec-Low Complexity). Dieser Standard benötigt bei gleicher Klangqualität weniger Datenrate. Das bestehende Satelliten-Hörfunkangebot wird zum 14. Dezember 2021 beendet. Damit muss auch Vodafone eine Änderung vornehmen. Anders als Astra gibt es bei Vodafone aber keine Übergangsphase. Vodafone hat also ohne Simulcast-Betrieb umgeschaltet auf AAC-LC.

Nach Angaben von Vodafone unterstützen moderne Kabel-Receiver wie beispielsweise die GigaTV- oder Horizon-Set-Top-Boxen den neuen Audiostandard. Kunden, die das Radio-Gerät der Firma Vistron (Modell VT855N) direkt von Vodafone erhalten haben, haben das Update in der letzten Woche direkt von Vodafone erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Das sind die Geräte, die von Vodafone beziehungsweise Kabel Deutschland im Rahmen der Radio-Analogabschaltung herausgegeben worden sind. Im Gebiet der ehemaligen Unitymedia gibt es noch analoges Radio, sodass hier der Radio-Empfang auf anderem Wege weiterhin möglich ist.

Nutzer, die das Gerät im Fachhandel erworben haben, können das Update durch einem vom Hersteller bereitgestellten USB-Stick mit Firmware (9,99 Euro) oder per Direkt-Download (6,99 Euro) erhalten.

Neue Radiosender in NRW und Bayern

Gleichzeitig gibt es ab heute neue Radiosender in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Antenne NRW und kulthitRADIO in NRW sind ab sofort in Nordrhein-Westfalen verfügbar. In Bayern speist Vodafone den Sender Rock Antenne Bayern neu ein, der Rockmusik, Heavy Metal und spannende Podcasts im Programm hat. Antenne NRW und kulthitRADIO in NRW bietet wie so viele Sender die „besten Hits der vergangenen Jahrzehnte“. Aktuell speist Vodafone damit mehr als 350 verschiedene Radiosender im Kabelnetz ein. Viele dieser Radio-Angebote können deutschlandweit empfangen werden, hinzu kommen regionale und lokale Sender, die vorwiegend in der eigenen Region verfügbar sind.

Eine weitere Änderung wird es in den kommenden Monaten für Nutzer der Horizon-Box im Gebiet von Unitymedia geben. Die Plattform wird abgeschaltet.