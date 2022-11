Samsung Galaxy Tab S8 Serie: Welches Tablet eignet sich für dich?

Die Anwendungsgebiete für Tablets sind heutzutage zahlreich und somit gibt es große Unterschiede bei den einzelnen Modellen auf dem Markt. Samsungs Galaxy Tab S8 Reihe gehört zu den Premium-Modellen unter den Tablets und wird mit Android 12 und inklusive eines S Pen ausgeliefert. Die Geräte sind extrem vielseitig und schon vor dem Kauf kannst du aus zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten wählen, was dein neues Tablet bieten soll. Mit oder ohne 5G, Riesen-Speicher oder lieber Budget-Version. Ganz zu schweigen von der Frage, wie groß denn das Display ausfallen möge. Starten wir mit der Basis-Variante, dem kleinsten Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S8 – Klein, kompakt und doch leistungsstark

Das Samsung Galaxy Tab S8 lässt sich in der günstigsten Ausführung bereits ab 699 Euro (UVP) erwerben. Da es wie alle Tablets der Reihe mit dem S Pen geliefert wird, eignet es sich hervorragend für handschriftliche Notizen. Es ist mit 11-Zoll-Display das kleinste Gerät der Serie und damit gleichzeitig das leichteste und mobilste. Das Tab S8 eignet sich daher insbesondere als zuverlässiger Begleiter im Schulalltag oder Studium. Im Gegensatz zum Galaxy Tab S8+ und Tab S8 Ultra kommt das Tab S8 Modell ohne Super AMOLED Display-Technologie auf den Markt.

Samsung Galaxy Tab S8

Stattdessen ist das Samsung Galaxy Tab S8 mit einem TFT-Bildschirm sowie einer Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixel ausgestattet. Wie bei allen Tablets der Samsung Galaxy Tab S8 Reihe enthält dieses Modell den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core-Prozessor. Je nach Ausführung des Tablets kannst du zwischen 128 GB oder 256 GB internem Speicherplatz mit 8 GB RAM wählen. Wer unterwegs ohne WLAN online gehen möchte, der kann sich das jeweilige Tablet auch stets als 5G-Variante konfigurieren.

Da das Samsung Galaxy Tab S8 über vier Lautsprecher mit Dolby Atmos Unterstützung verfügt, eignet sich das Tablet auch für das Streaming von Filmen und Serien. Dank den Kameras (12 MP vorne, 13 MP hinten) auf Vorder- und Rückseite kannst du mit dem Tablet an Videokonferenzen teilnehmen und auch für Online-Unterricht sind die Tablets so gut geeignet.

→ Galaxy S8 auf samsung.com ansehen

Samsung Galaxy Tab S8+ – so viel Plus bekommst du

Das Samsung Galaxy Tab S8+ bietet sich an, wenn du ein starkes Tablet für Entertainment und Gaming suchst. Im Gegensatz zur Ultra-Ausführung der Serie kannst du es bereits ab 899 Euro (UVP) erwerben. Es verfügt über ein 12,4 Zoll großes Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.800 × 1.752 Pixel und damit über einen spürbar größeren Bildschirm. Durch die bessere Technologie werden die Bilddarstellungen des Samsung Galaxy Tab S8+ besonders kontrastreich, was sowohl beim Streamen von Serien und Filmen als auch bei Videospielen hervorsticht. Da es ebenso über die vier integrierten Lautsprecher mit Unterstützung für Dolby Atmos verfügt, bietet es dir Surround-Sound und ist ein echtes Streaming-Wunder.

Samsung Galaxy Tab S8+

Abhängig davon, wofür du dein Tablet verwenden möchtest, solltest du gegebenenfalls auf eine Ausführung mit 16 GB RAM ausweichen. Bei anspruchsvollen Videospielen oder der Arbeit mit großen Dateien können die 8 GB RAM an ihre Grenzen geraten. Bei der Auswahl deines internen Speicherplatzes stehen dir hier mehr Optionen zur Verfügung als beim Samsung Galaxy Tab S8. Du kannst zwischen 128 GB, 256 GB oder 512 GB wählen. Solltest du mehr Speicherplatz benötigen, etwa weil du mit besonders großen Bild- und Videodateien arbeitest, kannst du den Speicherplatz mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Dank des kontrastreichen Displays und dem druckempfindlichen S Pen kannst du dieses Tablet auch hervorragend für Zeichnungen, Designarbeiten oder Notizen verwenden.

→ Galaxy S8+ auf samsung.com

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – für die Anspruchsvollen und Kreativen

Für einen Preis ab 1.049 Euro (UVP) kannst du das leistungsstärkste Modell der Samsung Galaxy Tab S8 Serie erwerben. Das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ist die geeignete Wahl, wenn du einen großen Bildschirm mit leistungsstärkerer Hardware von deinem Tablet erwartest. Mit seinem 14,6 Zoll großen Super AMOLED-Display bietet es dir sogar ein größeres Display als das Samsung Galaxy Book Pro 360. Dank einer Auflösung von 2.960 × 1.848 Pixel in Kombination mit dem AMOLED-Display werden Bilder scharf sowie kontrastreich dargestellt. Dadurch ist das Tab S8 Ultra für alle Anwendungszwecke von Designarbeiten, Entertainment mit Filmen und Serien sowie Videospielen gut gerüstet.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Da das Galaxy Tab S8 Ultra dafür konzipiert wurde, viele Anforderungen an Hardware abdecken zu können, wird das Tablet in vielen Ausführungen angeboten. So kannst du sowohl zwischen 8 GB, 12 GB sowie 16 GB RAM wählen. Dazu kannst du zwischen 128 GB, 256 GB sowie 512 GB internem Speicherplatz wählen. Wie bei anderen Modellen der Tab S8 Serie kannst du das Modell auf Wunsch um bis zu 1 TB Speicherplatz über eine microSD-Karte erweitern. Für die meisten Anwendungsgebiete dürften die 8 oder 12 GB RAM genügen. Wenn du jedoch besonders gern anspruchsvolle Videospiele auf deinem Tablet spielst oder mit großen Grafikdateien arbeitest, solltest du die 16 GB-Ausführung wählen.

Ergänzt wird auch das Tab S8 Ultra durch den S Pen. Außerdem steckt in der Frontkamera für Videoanrufe eine Autofokus-Funktion, die dich in der nächsten Videokonferenz immer scharf stellt und ins rechte Licht rückt.

→ Galaxy Tab S8 Ultra auf samsung.com ansehen