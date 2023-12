Lego Technic zu Weihnachten: Das sind die besten Sets mit Rabatt

Lego bringt pro Jahr hunderte Sets auf den Markt. Ob City, Harry Potter, Star Wars oder Minecraft: Die schiere Anzahl der Sets kann einen schon erschlagen. Einer der beliebtesten Bereiche ist die Lego-Technic-Welt. Hier verbaut man wenig bis keine „normalen“ Bricks, also klassische Steine, sondern Achsen, Pins, Liftarme und Paneele. Das hat zur Folge, dass man viel ausgeklügeltere mechanische Funktionen verbauen kann. Und das macht die Serie so beliebt bei Jung und Alt. Doch welche Sets sollten unter den Weihnachtsbaum? Wir haben unsere Favoriten hier zusammengefasst.

Absoluter Luxus: Dieses Set hat viel Sparpotenzial

Starten wir mit dem besten Lego Technic Geschenk für sich selbst oder für den erwachsenen Partner, der schon alles hat. Unsere Empfehlung ist aus der viel diskutierten 1:8-Reihe der Supersportwagen. Der Lego 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37 ist zwar schon ein paar Jahre auf dem Markt, doch genau das ist der Trick. Denn du bekommst den sündhaft teuren Renner mittlerweile zu einem fairen Preis. Aktuell sind 38 Prozent Rabatt drin und damit landest du weit unter 300 Euro.

Groß und günstig: Zwei Lego-Technic-Modelle mit Funktionen und starkem Preis

Einen gewaltigen Preissprung gibt es vom Sián zu unseren nächsten Favoriten. Im Bereich von 160 bis 300 Euro gibt es zurzeit wenige empfehlenswertes Technic-Set am Markt. Und so konzentrieren wir uns auf zwei hervorragende Sets, die du dir beide mit etwas Glück für unter 160 Euro schnappen kannst.

Lego Airbus H175 Rettungshubschrauber 42145

Mitte des Jahres 2022 zeigt Lego einen neuen und motorisierten Hubschrauber. Das Set mit der Nummer 42145 kostet zum Start knapp 210 Euro und bietet dir dafür 2001 Teile. Der Lego Airbus H175 Rettungshubschrauber bringt es auf eine Länge von mächtigen 72 cm. Der Nachbau ist 24 cm hoch und bauartbedingt mit 13 cm recht schmal. Der verbaute Motor wird hier nicht mittels App angesteuert, sondern mit mechanischen Schaltern am Modell selbst.

Noch einmal viel günstiger ist ein Neuzugang aus dem Jahr 2023. Der Lego 42158 Technic NASA Mars-Rover Perserverance ist ein Hingucker und gleichzeitig ein Spielset für Kinder. Dazu gibt es schon einen kleinen Ausblick auf das Set-Jahr 2024. Denn dort soll es einen Schwerpunkt auf Weltall geben.

Beim NASA-Modell liegt der Fokus voll auf einer 6-Rad-Lenkung und dem beweglichen Arm. Das Set ist dabei 23 x 23 x 32 cm groß und wird von Lego mit dem Smartphone „verbunden“. Dabei geht es aber um eine AR-Anwendung, die eine digitale Darstellung der Umgebung um das Set herum mittels Handy-Display und Kamera ermöglicht. Das alles bekommst du mittlerweile für unter 70 Euro.

Lego NASA Mars Rover Perseverance (42158) Datenblatt Lego Serie Technic Set-Nummer 42158 Teilezahl 1132 UVP 94,99 EUR Altersempfehlung 10+ Jahr 2023 Größe (Länge x Breite x Höhe) 32 cm x 23 cm x 23 cm

Vernünftig und mit Funktionen

Im zweistelligen Preisbereich gibt es bei Lego Technic viel Auswahl, aber auch viel Langeweile. Und so haben wir dir auch hier noch ein besonderes Modelle herausgefischt, das für uns das Beste ist, was Lego zurzeit in dem Bereich zu bieten hat.

Dabei handelt es sich um das Lego 42155 Technic The Batman – BATCYCLE. Das kleine Motorrad kommt mit spannenden Teilen, kaum Fehlfarben und einer tollen Lizenz zu dir. Dazu sieht es cool aus, man kann damit spielen und gleichzeitig sprengt es nicht den Geldbeutel. Du bekommst es nämlich zurzeit mit 33 Prozent Rabatt und damit für satt unter 40 Euro.

Lego THE BATMAN – BATCYCLE (42155) Datenblatt Lego Serie Technic Set-Nummer 42155 Teilezahl 641 UVP 54,99 EUR Altersempfehlung 9+ Jahr 2023 Größe (Länge x Breite x Höhe) 33 cm x 11 cm x 16 cm

Lego Technic für Kinder: Das sind die aktuellen Empfehlungen

Echte Kindersets gibt es im Lego-Technic-Bereich nur noch wenige. Viele Sets sind zu groß und zu teuer. Aber unser Favorit für die Kleinen ist beides nicht und er verspricht auch noch einiges an Spielspaß. Dabei handelt es sich um die Modelle der Monster-Jam-Reihe. Sie besitzen zum einen mit ein bisschen Rabatt einen angenehmen Preispunkt unter 20 Euro. Zum Anderen bieten sie ein zweites Modell aus den gleichen Steinen (B-Modell) und mit einem Aufziehmotor eine tolle Spielfunktion.

Lego Technic 42149 – Monster Jam Dragon

Dazu sind sie robust und können so auch von kleineren Kindern gut bespielt und mit ein bisschen Hilfe von den Eltern auch frustfrei aufgebaut werden. Die verschiedenen Modelle sind alle sehr ähnlich und bieten quasi das Gleiche. Deshalb kannst du dich hier von der Optik leiten lassen:

Lego Monster Jam Monster Mutt Dalmatian (42150) Datenblatt Lego Serie Technic Set-Nummer 42150 Teilezahl 244 UVP 19,99 EUR Altersempfehlung 7+ Jahr 2023 Größe (Länge x Breite x Höhe) 19 cm x 11 cm x 11 cm