Vodafone: Jetzt günstig zu schnellem Internet wechseln und exklusiven Gutschein abstauben

Bei Vodafone kannst du als Neukunde derzeit mehrfach sparen. In den GigaZuhause-Tarifen, mit denen bis zu 1.000 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit drin sind, entfallen derzeit etwa die Anschluss- und Versandkosten. Das macht eine einmalige Ersparnis von über 70 Euro aus. Das ist aber noch längst nicht alles.

Maximal 20 Euro Grundgebühr in den ersten 6 Monaten

Die Zuhause-Tarife von Vodafone gibt’s gestaffelt anhand ihrer maximalen Download-Geschwindigkeit mit 50, 100, 250, 500 und 1.000 Mbit/s. Die monatlichen Kosten liegen regulär zwischen 34,99 Euro und 59,99 Euro pro Monat. Derzeit gibt es aber eine Aktion, während der du in den ersten sechs Monaten maximal 19,99 Euro zahlst. Im kleinsten Tarif sind es sogar nur 9,99 Euro, ab dem 100er-Tarif sind es dann 19,99 Euro. Realisiert wird der Rabatt durch ein Startguthaben, das je nach Tarifwahl mit der Grundgebühr verrechnet wird.

Insgesamt liegt das reine Sparpotenzial damit zwischen rund 200 und über 300 Euro, je nachdem, welchen Tarif du wählst. Immer inklusive ist eine Allnet-Flat und ohne zusätzliche Kosten kannst du dir den Standard-Kabelrouter von Vodafone, die Vodafone Station (ab 100er-Tarif mit WiFi 6) sichern. Normalerweise würde der 2,99 Euro pro Monat kosten. FritzBox-Router kannst du ebenfalls hinzubuchen. Die kosten aber 4,99 Euro (FritzBox 6660) beziehungsweise 7,99 Euro (FritzBox 6690) pro Monat zusätzlich.

Bis zu 12 Monate Gratis bei Anbieter-Wechsel – TKG-Novelle streicht Kostenfalle

Alle genannten Rabatte werden übrigens aufgeschoben, wenn du mit deinem Tarif von einem anderen Anbieter hin zu Vodafone wechselst. Dann greift nämlich der Anbieter-Wechsel-Vorteil. Der besagt, dass du keine Tarif-Grundgebühr an Vodafone zahlst, wenn du bei deinem alten Anbieter noch vertraglich gebunden bist. So verhinderst du, dass du doppelt zahlst, nutzt aber bereits den neuen Vodafone-Tarif.

Diese Garantie greift maximal für 12 Monate. Wenn du beim alten Anbieter schon aus der Mindestvertragslaufzeit raus bist, kannst du deinen Vertrag dort übrigens mittlerweile mit einer Frist von nur einem Monat kündigen. Das ist seit Einführung der TKG-Novelle 2021 guter Standard – allerdings vielen immer noch unbekannt. Eine der ärgerlichsten Kostenfallen ist damit passé.

Exklusiv: Jetzt zu Vodafone wechseln und BestChoice-Gutschein sichern

Und zu guter Letzt haben wir auch selbst noch einmal einen Preisvorteil für dich bei Vodafone herausholen können. Buchst du über diese spezielle Seite, kannst du den Vodafone-Tarif in allen oben beschriebenen Modellen und auch mit allen aufgeführten Rabatten buchen. Es ändert sich an dieser Stelle also nichts.

Zusätzlich bekommst du aber noch einen BestChoice-Gutschein, der dir einige Wochen nach Vertrags-Aktivierung zugeschickt wird, dazu. Den kannst du bei zahlreichen Online-Händlern – von Amazon bis Zalando – einlösen und bares Geld sparen.

Die Höhe des Gutscheins bemisst sich an der Stufe des gewünschten Tarifs. Im 50-MBit/-Tarif bekommst du einen 50-Euro-Gutschein. Beabsichtigst du den 100- oder 250-Mbit/s-Tarif, bekommst du schon 100 Euro Gutschein-Wert. In den Top-Tarifen mit 500 MBit/s oder sogar dem vollen Gigabit sind es sogar 150 Euro, mit denen du nachträglich auf Shopping-Tour gehen kannst.