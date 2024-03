Nachdem wir dir zuletzt schon vornehmlich Großgeräte wie Waschmaschinen und Trockner aus der aktuellen Miele-Aktion von MediaMarkt vorgestellt haben, werfen wir jetzt einen genaueren Blick auf einen Akku-Staubsauger der Marke. Dank 22 Prozent Rabatt gibt’s nämlich auch beim Miele Triflex HX1 Facelift einen erstaunlich guten Preis. Was diesen 3-in-1-Sauger auszeichnet, zeigen wir dir hier.

Bis zu 60 Minuten Laufzeit, viele Aufsätze und Co. Das zeichnet den Miele Akkusauger aus

Dass Miele dir nicht nur bei Waschmaschinen und Trocknern eine Spitzenqualität liefert, soll der Miele HX1 Facelift Akkusauger für 419 Euro beweisen. Gemeinsam mit Vorwerk und Dyson dominieren Miele-Sauger die Bestenlisten, etwa bei der Stiftung Warentest.

Direkt auf den ersten Blick sticht beim Miele Triflex HX1 das besondere 3-in-1-Design ins Auge, denn hier hat der Hersteller wirklich mitgedacht. Motor und Staubbehälter (0,5 Liter Volumen) können nämlich unterschiedlich positioniert werden, was für noch mehr Flexibilität beim Saugen sorgt. Die sogenannte PowerUnit kann dadurch etwa direkt am Griff angebracht werden, wodurch du besser unter Möbel kommst. Alternativ machst du aus dem Gerät im Nu einen Handstaubsauger und befreist so ebenfalls deinen Pkw von Staub und Krümeln.

Durch die verstellbare PowerUnit bist du beim Saugen besonders flexibel

Die verschiedenen Aufsätze des Akkusaugers tragen ebenso ihren Teil zur hohen Flexibilität bei. Das Highlight ist dabei definitiv die Multi Floor XXL Elektrobürste. Mit dem breiten Kopf und der automatischen Bodenerkennung saugst du hiermit effektiv über Hart- und Teppichböden – ohne lästigen Aufsatzwechsel. Für kleine Ritzen oder deine Möbel greifst du hingegen zur Fugendüse, zum Saugpinsel oder zur Polsterdüse. Ebenfalls cool: Das Zubehör kann über Halter direkt am Sauger befestigt werden und ist dadurch immer griffbereit.

Nach getaner Arbeit kannst du den Akkusauger anschließend in der mitgelieferten Wandhalterung komfortabel aufbewahren und den Akku aufladen. Dieser bietet dir mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten obendrein übrigens ordentlich Power. Das Gesamtpaket des Miele HX1 Facelift Akkusaugers kann sich also durchaus sehen lassen.

Preis-Check: Darum lohnt sich das MediaMarkt-Angebot

Ebenfalls sehen lassen kann sich der aktuelle Angebotspreis bei MediaMarkt. Der Elektrohändler streicht nämlich immerhin 22 Prozent vom UVP, wodurch du dir den Akkusauger passend zum 125. Jubiläum schon für nur noch 419 Euro sichern kannst. Gerade im Vergleich mit Vorwerk oder vergleichbaren Dyson-Staubsaugern ist das ein Statement. Im Netz gibt es momentan kein besseres Angebot zu dem Miele-Sauger und auch sonst war das Premium-Gerät zuvor nur selten günstiger. Der Versand bei MediaMarkt ist außerdem komplett kostenlos.

Die Miele-Aktion an sich soll am Montag, 25. März, enden. Das Angebot gilt also womöglich nur noch eine kurze Zeit lang.

