Dyson-Sauger endlich zum Discountpreis: Darum solltest du hier zuschlagen

Über 100 Euro Rabatt sorgen bei dem aktuellen Oster-Sale von MediaMarkt für ein unschlagbares Angebot zum Dyson V8 (2023). Der Akkusauger kostet bis zum 8. April dadurch nämlich nur noch 279 Euro! Warum das Haushaltsgerät diesen Preis auf jeden Fall wert ist und ob sich das Angebot auch im Vergleich zur Konkurrenz sehen lassen kann, zeigen wir dir hier.

Preissturz: Darum lohnt sich das MediaMarkt-Angebot

Bleiben wir doch direkt beim Preis. MediaMarkt streicht bis zum 8. April satte 30 Prozent vom UVP des Dyson V8, wodurch statt 399 nur noch 279 Euro auf der Rechnung stehen. Der Versand ist obendrein komplett kostenfrei. Auf den ersten Blick schon mal ein gutes Angebot, doch viel wichtiger ist natürlich der Preisvergleich. Und siehe da: MediaMarkt liefert dir den aktuell besten Preis im Netz für das Dyson-Gerät! Generell gab’s den Akkusauger zuletzt im vergangenen Jahr minimal günstiger, also auch mit Blick auf den Preisverlauf kann sich der Deal sehen lassen. Momentan lohnt sich der Kauf des Dyson V8 somit auf jeden Fall.

Dyson V8 – Ein Top-Sauger zum fairen Preis

Doch was wird dir bei dem Akkusauger überhaupt alles geboten? Für 279 Euro bekommst du mit dem Dyson V8 (2023er-Modell) vornehmlich natürlich die gewohnt starke Leistung der Markengeräte geboten. Bis zu 115 AW garantieren, dass Staub, Krümel und Co. effektiv aufgesaugt werden. Ein großer Vorteil ist dabei ebenfalls die motorbar Elektrobürste, mit der du Hart- und Teppichböden ohne Aufsatzwechsel gereinigt bekommst. Wir waren im Test des fast identischen V8 Motorhead-Modells daher auch begeistert von dem Akkusauger. Dank eines speziellen Schutzes vor verfangenen Haaren eignet sich der Sauger übrigens ebenfalls ideal für Haustierbesitzer.

Der Staubbehälter kann ganz komfortabel per Knopfdruck entleert werden

In unserem Test ist uns sonst auch die Wendigkeit und Flexibilität des Haushaltsgeräts positiv aufgefallen. Das tägliche Saugen erledigt sich mit dem Dyson V8 durchweg komfortabel – und da hilft auch das Zubehör mit. Im Lieferumfang sind neben der Elektrobürste nämlich ebenso noch eine Kombidüse und Fugendüse für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen enthalten. In Kombination mit dem langen Saugrohr reinigst du mit dem Akkusauger somit Hartböden, Teppiche, Wände und Decken sowie Möbel problemlos. Als Handstaubsauger ist das Haushaltsgerät zudem äußerst kompakt und perfekt für die Reinigung deines Pkws geeignet. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket dann noch von der starken Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten. Für den Angebotspreis von 279 Euro bekommst du also ein rundum hochwertiges Dyson-Gerät geboten.

