Miele setzt in vielen Bereichen auf „Made in Germany“. Das und die damit geweckten Begehrlichkeiten haben Auswirkungen auf den Preis. Der ist oftmals ziemlich hoch. Jetzt gibt es aber einige überraschend gute Angebote.

Miele stark reduziert bei MediaMarkt: Waschmaschine kostet nur 699 Euro

Wohlgemerkt, richtig günstig im Wortsinne sind die Maschinen nicht. Aber die Rabatte, die MediaMarkt gerade auf Trockner, Waschmaschinen und Co. gewährt, sind für Miele-Verhältnisse beachtlich. Bei einigen Geräten sind Preise zu bemerken, die es so niedrig noch nie gab.

Update: Einige Geräte sind mittlerweile ausverkauft oder die Preise wurden zurückgesetzt. Top-Deals gibt es aber noch. Etwa zur 7-Kilo-Waschmaschine WCA 030 WCS, die jetzt nur 699 Euro kostet. Oder auch zum Trockner TCC230W T1, den es für 889,99 Euro zu kaufen gibt.

→ Günstiger als Dyson & Vorwerk: Diesen Miele Akku-Staubsauger gibt’s zum Bestpreis

Eigentlich sollte die Aktion übrigens gar nicht so lange dauern und schon am 25. März enden. Allerdings sind die Deals immer noch online. Ein Ende der Angebote ist aber jederzeit möglich.

Trockner Miele TWC560WP EcoSpeed mit 8 Kg Fassungsvermögen

Wer die gewaschene Wäsche schnell trocknen möchte, Eltern kennen den Bedarf oft nur zu gut, der muss sich einen Trockner anschaffen. Hier gelten Miele-Maschinen als Goldstandard. Den Miele TWC560WP EcoSpeed Wärmepumpentrockner mit einem Volumen für 8 Kilogramm feuchte Wäsche bekommst du aktuell für reduzierte 949 Euro. Der Preis ist okay.

Bei MediaMarkt greift jetzt aber noch einen Direktabzug im Warenkorb, der den Preis für den Trockner auf 849 Euro (zuzüglich 30 Euro Versand) absinken lässt. Rekordpreis für den 56-Kilo-Koloss, denn günstiger gab es ihn noch nie, seitdem er auf dem Markt ist.

Der nächst günstige Händler steigt erst bei 969 Euro in den Preiskampf ein, was zeigt, dass der Preis auch ohne den Direktabzug schon gut war. So wird der Trockner zum echten Miele-Schnäppchen, wie der Preisverlauf eindrucksvoll belegt (siehe unten).

Dieser Wärmepumpentrockner ist bei MediaMarkt im Angebot

Ein Blick auf die Modellfamilie zeigt außerdem, warum sich gerade dieser Trockner lohnt. Denn durch den Direktrabatt ist er noch ein Stück günstiger als der TCC230W (899,99 Euro), der zudem keine App-Steuerung vorsieht, weniger Programme anbietet und einen höheren Energieverbrauch ausweist.

→ Hier geht’s zum Angebot

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Auch Waschmaschinen günstiger: Diese kostet jetzt unter 800 Euro

Wer eine Waschmaschine von Miele sucht, landet schnell bei über 1.000 Euro. Jetzt ist aber eines der Modelle erfreulich günstig. Die Miele WWB200 WCS mit 8 Kilogramm Fassungsvermögen rutscht auf nur noch 799 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 15 Prozent und sorgt im Preiskampf für einen Vorsprung von satten 100 Euro im Preiskampf.

Der Frontloader passt mit seinen Abmessungen von 596 mm x 850 mm x 636 mm in gängige Waschmaschinen-Nischen in der Wohnung oder im Waschkeller. Damit die Maschine auch im höchsten Schleudergang standfest ist, ist ein gewisses Gewicht nötig. Wir reden bei der WWB200 WCS von 80 Kilogramm Kampfgewicht. 8 Kilogramm an Wäsche fasst die Trommel, die sich mit maximal 1.400 Umdrehungen in der Minute um sich selbst dreht und mit Wasser und Waschmittel für 12 verschiedene Programme gefüllt wird.

Wichtiger Punkt: Die Waschmaschine ist „säulenfähig“. Das heißt, du kannst kompatible Geräte aufeinander stapeln und somit platzsparend aufstellen. Holst du dir also zur Waschmaschine noch einen Trockner (wie den oben genannten), kannst du diesen obendraufpacken und er bleibt fest stehen, auch wenn die Waschmaschine voll beladen auf höchster Stufe schleudert.

→ Hier geht’s zum Angebot

Diese MIele-Waschmaschine ist im Angebot

So einen „Miele Tower“, ein Set bestehend aus beidem, gibt es übrigens auch in der Aktion mit 20 Prozent Rabatt. Waschmaschine (WWD 129 WPS), Wärmepumpentrockner (TWD 449 WP) und ein Extra-Verbindungsstück gibt es zum Set-Preis von 1.899 Euro. Ein Preisvergleich erübrigt sich – das Set gibt es so nur bei MediaMarkt.

Staubsauger, Kaffeemaschinen und mehr im Angebot

Dazu gibt es in der „125 Jahre Miele“-Aktion noch diverse andere Produkte des deutschen Herstellers zu günstigeren Preisen. Darunter Akku-Staubsauger, Saugroboter, Kaffeevollautomaten, Küchen-Einbaugeräte und diverse Pflegemittel.