Top-Preis: Lidl bietet Marken-Saugroboter für unter 100 Euro an

Einem Saugroboter im Haushalt den Part des Bodenreinigens zu überlassen, wird für immer mehr Familien zum Standard. Und bei Lidl kannst du jetzt einen Grundig Saugroboter zum Spitzenpreis kaufen. Denn im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters steht der Grundig VCR 2330 aktuell zum Top-Preis zur Verfügung. Und Top-Preis bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Verkaufspreis auf unter 90 Euro gedrückt wird.

Grundig Saugroboter bei Lidl kaufen

Ausgestattet ist der beutellose Grundig VCR 2330 mit zwei seitlichen Rotationsbürsten und einer Saugfunktion mit einer Saugleistung von bis zu 1.400 pa. Das Fassungsvermögen des Staubbehälters gibt der Hersteller mit 0,2 Litern an, die Akkukapazität mit 2.000 mAh. Im besten Fall lässt sich eine Laufzeit von 100 Minuten erreichen, ehe vier bis fünf Stunden lang eine Aufladung an der mitgelieferten Ladestation notwendig wird.

Wichtig dabei: Rund 1,5 Stunden Laufzeit lassen sich nur erreichen, wenn man sich für die niedrigere der beiden verfügbaren Saugstufen entscheidet. Mehr Saugleistung lässt die Akkulaufzeit entsprechend sinken. Der 2,3 Kilogramm schwere Saugroboter für Einsteiger ist außerdem in der Lage bis zu 1,5 Zentimeter hohe Hindernisse zu überfahren und verfügt über zwei Reinigungsprogramme. Insgesamt bekommst du hier also ein Einsteiger-Modell, welches dir im Haushalt aber trotzdem durchaus unter die Arme greifen kann. Und vor allem zum aktuellen Angebotspreis kann sich der Saugroboter so wirklich lohnen.

Grundig VCR 2330

Was kostet der Grundig-Saugroboter bei Lidl?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den Grundig VCR 2330 von knapp 150 Euro wird von Lidl im Rahmen einer Sonderaktion aktuell nämlich um knapp 40 Prozent auf 89,99 Euro reduziert. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Hersteller ist übrigens nicht Grundig selbst, sondern der Fabrikant für Haushaltsgroßgeräte Beko. Ohne Versandkosten kannst du den Saugroboter auch bei Amazon kaufen. Dort werden momentan knapp 95 Euro fällig, hier ist die Stückzahl aber momentan stark begrenzt.