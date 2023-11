Top-Angebot von Lidl: Akkusauger von Bosch zum Traumpreis

Wie angenehm es ist, mit einem kabellosen Staubsauger durch den Haushalt zu manövrieren, lässt sich erst beurteilen, wenn man es selbst ausprobiert hat. Und wenn man für den praktischen Akkusauger nur einen Spottpreis bezahlen muss, ist das natürlich doppelt angenehm. Bei Lidl ist jetzt ein akkubetriebener Stielstaubsauger zum Spitzenpreis erhältlich, der idealerweise auch als kabelloser Handstaubsauger nutzbar ist: der Bosch Serie 2 BBHF2PARQ.

Lidl verkauft 2-in-1-Staubsauger zum Top-Preis

Der knapp 3 Kilogramm leichte und beutellose 2-in-1-Sauger lässt sich mit einer Akkuladung bis zu 40 Minuten nutzen, verspricht der Hersteller. Eine Wiederaufladung ist an jeder Steckdose möglich, weil der Sauger über eine Freistehend-Funktion verfügt, also auch ohne Wandhalterung aufrecht stehen kann. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Leistungsstufen, ein waschbarer Filter und das Easy-Clean-System von Bosch. Die Bürstenrolle aus der Düse lässt sich für eine bequeme Reinigung einfach und ohne benötigtes Werkzeug entnehmen, um etwa Fasern oder Haare von der Rolle zu entfernen.

Schmutzpartikel werden in einem Staubbehälter mit einem Volumen von 400 ml gesammelt. Die bewegliche Universal-Rollendüse (AllFloor Brush) ist für Teppich- und Hartböden gleichermaßen geeignet. Leider fehlt es aber an einer LED-Beleuchtung, sodass es keine erhellenden Momente unter Schränken, Kommoden oder Betten gibt. Die Schallleistung gibt Bosch mit 78 dB(A) an.

Der Bosch Serie 2 BBHF2PARQ Handstaubsauger ist jetzt bei Lidl zum Top-Preis erhältlich.

Was kostet der Akku-Staubsauger Bosch Serie 2 BBHF2PARQ?

Wenn du dir den 2-in-1-Sauger von Bosch jetzt bei Lidl im Onlineshop kaufst, kannst du kräftig sparen. Denn statt der unverbindlichen Preisempfehlung in Höhe von knapp 225 Euro bietet Lidl den Staubsauger jetzt für nur 99,99 Euro an. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von satten 55 Prozent. Einmalig kommen 5,95 Euro an einmaligen Lieferkosten dazu. Ein waschechtes Top-Angebot. Die Lieferung erfolgt nach Angaben von Lidl in maximal sechs Arbeitstagen zu dir nach Hause. Für 30 Tage hast du anschließend bei Nichtgefallen die Möglichkeit, einen kostenlosen Rückversand vorzunehmen.