Statt immer nur Samsung und Google: Dieses 180-Euro-Handy wird gerade bei Amazon gefeiert

Vor wenigen Tagen berichteten wir von der Nothing Watch Pro 2, die es derzeit bei Amazon zu einem Hammer-Preis von nur 55 Euro gibt. Doch die Smartwatch ist nicht das einzige Angebot des immer beliebter werdenden Herstellers, der mit seinen transparenten Kopfhörern für Aufsehen gesorgt hat. Denn das CMF Phone 1 als Alternative zu günstigen Smartphones von Samsung, Google oder Xiaomi ist derzeit ein Verkaufsschlager. Das dürfte daran liegen, dass man hier für rund 180 Euro ein Handy mit einem nahezu unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

Viel Smartphone für wenig Geld

Es ist erst seit Kurzem im Handel erhältlich und schon schlägt der Hersteller einen ordentlichen Rabatt drauf: Das CMF Phone 1 der Marke Nothing wird in den Bewertungen bei Amazon hochgelobt, als Preis-Leistungs-Killer bezeichnet und lässt wohl sogar so manchen iPhone-Nutzer zu einem Android-Handy wechseln. Kein Wunder, bietet das Smartphone einen riesigen 6,67 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Letzteres bekommt Apple in seinen weit über 1.000 Euro teuren iPhone-Modellen nicht hin.

Hinzu kommt eine 50-Megapixel-Kamera und ein 5.000-mAh-Akku, der es laut Hersteller ermöglicht, gut 23 Stunden am Stück sich Videos bei YouTube anzusehen oder knapp 16 Stunden seinen Instagram-Feed durchzuwischen. Und sollte sich der Akku der 0-Prozent-Marke näheren, langen dem Handy 20 Minuten am Ladekabel und die Batterie ist wieder bei 50 Prozent ihrer Leistung. Dazu gibt es 128 GB Speicher und der Hersteller verspricht das CMF Phone 1 zwei Jahre lang mit wichtigen Android-Updates und drei Jahre lang mit Sicherheitsupdates zu versorgen.

Was dem Handy fehlt

Bei diesem niedrigen Preis muss man aber auch auf das eine oder andere Feature verzichten. So lässt sich das Smartphone beispielsweise nicht kabellos aufladen. Schwerer wiegen dürfte vor allem das fehlende NFC. Dieses erlaubt beispielsweise kontaktloses Bezahlen an der Kasse. Wer aber darauf verzichten kann und lieber mit Karte oder bar bezahlt, bekommt mit dem CMF Phone 1 ein Handy mit einem grandiosen Preis-Leistungs-Verhältnis und eine Android-Alternative zu Modellen von Samsung, Xiaomi oder Google.

Das CMF Phone 1 gibt es in den Farben Orange, Türkis und Schwarz.

Das finden auch diejenigen, die das Handy bereits gekauft haben. Und das sind in Deutschland laut Amazon im vergangenen Monat weit über 1.000 Menschen gewesen. Das sorgt auch dafür, dass sich das CMF Phone 1 in den Verkaufscharts bei Amazon derzeit unter den Top 25 Smartphones befindet.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.

Jetzt weiterlesen Handy neu starten: Bringt das wirklich etwas?