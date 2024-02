Neben den starken iPhones liefert dir Apple auch in anderen Bereichen hochwertige Technik. So erfreuen sich etwa die AirPods großer Beliebtheit und sorgten einst gar für den berechtigten Hype um drahtlose In-Ears. Aktuell gibt es bei MediaMarkt eine geniale Aktion rund um die Stöpsel. Noch bis zum 29. Februar kannst du dir bei diesem Tarif-Deal Apple AirPods (2. Gen.) für lediglich einen Euro zum Vertrag sichern. Ein zweites Paar der Bluetooth-Kopfhörer von Apple gibt’s obendrein sogar komplett geschenkt! In Kombination mit den geringen monatlichen Kosten (12,99 Euro für 13 GB) und einem ordentlichen Wechselbonus, kann sich dieses Angebot wirklich sehen lassen. Wir schauen genauer hin und rechnen vor.

13 GB, Allnet-Flat und Co. – Der Tarif zu den In-Ears

Werfen wir dafür zunächst einen Blick auf den Tarif zu den AirPods. Für monatlich 12,99 Euro bekommst du hierbei 13 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz zur Verfügung gestellt. Dabei bist du mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s unterwegs, was locker für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Musik-Streaming ausreichen sollte. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Dadurch kannst du so viel telefonieren und SMS verschicken, wie du magst – ohne extra Kosten. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Die Vertragslaufzeit beträgt wie üblich 24 Monate.

Neben den 12,99 Euro pro Monat musst du noch einmalig 29,99 Euro als Anschlusspreis zahlen. Diese Kosten kannst du dir über den 30-Euro-Wechselbonus aber umgehend wiederholen. Somit bleibt nur noch der Gerätepreis von einem Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten, für die AirPods (2. Gen.) übrig. Dies ist lächerlich günstig, denn bereits ein Paar der In-Ear-Kopfhörer kostet im Netz momentan mindestens 106 Euro. Du bekommst hier aber sogar noch ein zweites Paar geschenkt, wodurch du mit Blick auf die Apple-Kopfhörer bereits über 200 Euro sparst. Wie genau sich das Ganze in Kombination mit den Tarifkosten rechnen, zeigen wir dir jetzt.

AirPods geschenkt? So rechnet sich die MediaMarkt-Aktion

Rechnen wir den Deal mal durch. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle zu den AirPods auf Gesamtkosten in Höhe von 317 Euro. Zieht man hiervon die Kosten für die beiden Apple-Kopfhörer ab (213 Euro), bleiben noch rund 103 Euro für den Vertrag übrig. Dies entspricht monatlichen Effektivkosten in Höhe von 4,33 Euro – und das für einen 13 GB Tarif. Preislich kann sich das Angebot also wirklich sehen lassen. Doch aufgepasst: Der Deal gilt nur noch bis zum 29. Februar. Viel Zeit bleibt also nicht mehr.

Die AirPods sind insbesondere für iPhone-Nutzer ohnehin ein Must-Have. Die Kopfhörer sind perfekt auf die Premium-Handys abgestimmt und punkten generell mit der gewohnt intuitiven Steuerung von Apple-Geräten. So kannst du beispielsweise auch Siri zur Bedienung deines iPhones nutzen – komplett ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Darüber hinaus liefern dir die Stöpsel aber natürlich auch einen erstklassigen Sound sowie einen hohen Tragekomfort. Die Akkulaufzeit von über 24 Stunden (in Kombination mit dem Ladecase) ist ebenso stark. Solltest du das zweite Paar der AirPods nicht weiter verschenken wollen, kannst du sie sogar als Ersatz benutzen und so die Akkulaufzeit verdoppeln.

→ AirPods geschenkt zum Tarif