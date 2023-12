Schnäppchen-Spezial-Tipp im Telekom-Netz

Wer Handytarife nach Preis und Leistung filtert, schließt solche, die im Telekom-Netz stattfinden, oft aus. Die sind häufig zu teuer. Hin und wieder gibt es aber gute Angebote, die dich ins Netz des deutschen Marktführers bringen. Manchmal muss man dafür aber um die Ecke denken.

Top dank MediaMarkt-Gutschein: Dieser Tarif ist auch für Power-User

25 GB für 19,99 Euro Grundgebühr pro Monat mit Allnet-Flat im Telekom-Netz klingen so schon nach einem passablen Angebot. Verbessert wird dieser Deal aber noch durch eine Extra-Subvention von MediaMarkt. Denn hier bekommst du noch einen 70-Euro-Coupon für Einkäufe im MediaMarkt vor Ort on top dazu. Gleichzeitig bekommst du, wenn du deine Rufnummer mitnimmst, noch 50 Euro Wechselbonus.

Der Tarif mit dem Namen „Telekom green LTE 25GB Spezial“ wird dabei von Freenet im Telekom-Netz realisiert. Mit dabei sind eine Allnet- und SMS-Flat in alle Netze und die 25 GB im LTE-Netz der Telekom. Den 70-Euro-Coupon erhältst du nach Abschluss des Deals per Mail. Da er anonymisiert und übertragbar ist sowie in mehreren Stückelungen kommt, eignet er sich auch super dazu, ihn (zum Teil) zu verschenken.

Zusammen mit dem 50-Euro-Wechselbonus beträgt der On-top-Preisvorteil hier also 120 Euro. Verrechnen wir das ganze – mit dabei ist noch die übliche Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro – bezahlst du hier effektiv noch 16,65 Euro pro Monat für den Telekom-Netz-Tarif mit 25 GB LTE.

→ Zu den Deal-Details und zur Buchung bei MediaMarkt

10 GB für ’nen Zehner im Telekom-Netz

Und auch für nur 10 Euro kommst du ins Netz der Telekom. Allerdings gibt es bei dieser Budget-Option keinen Coupon dazu und auch keine Wechselbonus-Möglichkeit. Hier gibt es ganz normal und ohne Tricks 10 GB Datenvolumen für 9,99 Euro Grundgebühr. 10 für 10 also. Das ganze wie oben im LTE-Netz der Telekom.

→ Zu den Deal-Details und zur Buchung bei MediaMarkt

24 Monate Laufzeit – danach kündigen

Bei beiden Optionen beträgt die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Nach diesen zwei Jahren solltest du unbedingt kündigen, da dann der im Angebot verankerte Rabatt ausläuft und du mehr zahlst (36,99 Euro beziehungsweise 26,99 Euro). Zudem sind in zwei Jahren auch wieder andere Tarife auf dem Markt verfügbar und du kannst dann in einen besseren Tarif wechseln.

Spezial-Tipp für Young-Kunden

Für alle unter 28 haben wir noch einen Spezial-Tipp: Bei MediaMarkt gibt es auch die Premium-Tarife der Telekom vergünstigt und mit Coupons. Insbesondere die für Young-Kunden. So zahlst du für den Telekom Magenta Mobil M Young mit 40 GB und – das ist das besondere – 5G-Zugang nur 19,95 Euro pro Monat. Gleichzeitig gibt es noch einen 150-Euro-Coupon von MediaMarkt dazu.

Und last but not least hast du hier gleich zwei kombinierbare Cashback-Optionen. Den Wechselbonus mit 50 Euro gibt es nämlich auch hier. Zusätzlich kannst du per SMS auch noch 100 Euro Extra-Cashback anfordern. Um die Ecke gedacht, wird dieser Deal bei einem Effektivpreis von 15,37 Euro unschlagbar. Aber durch die Altersbeschränkung leider nicht für jeden.