Wenn du dir richtig gute Kopfhörer holen möchtest, solltest du bei der aktuellen Spring-Sale-Aktion des deutschen Herstellers Teufel vorbeischauen. Denn da gibt’s Over-Ears mit einer Bewertung von 96/100 Punkten 100 Euro günstiger. Aber auch die weiteren Deals der Aktion haben es in sich.

Teufel-Kopfhörer endlich im perfekten Preis-Leistungs-Korridor

Dieses Angebot hat uns aber besonders gefallen. Denn die Teufel Real Blue Pro Kopfhörer haben uns im Test bereits absolut überzeugt. Im vergangenen Jahr schrieben wir hierzu: „Sollte sich der Preis bei 300 Euro einpendeln, wäre das Preis-Leistung-Verhältnis hervorragend.“ Und jetzt ist es so weit: Die Over-Ears rutschen deutlich unter die 300-Euro-Grenze. Es stehen nämlich nur noch 249,99 Euro auf dem Preisschild. Wir schauen uns die Kopfhörer genauer an.

Teufel Real Blue Pro: Das macht die Kopfhörer so gut

In unserem Test der Teufel Real Blue Pro haben wir vergangenes Jahr getitelt „Einer der besten Kopfhörer 2023 kommt aus Berlin„. Warum das so ist, erklären wir dir jetzt. Zum einen wäre da eins der wichtigsten Kriterien: der Klang. Und der ist herausragend. Aber auch die Akkulaufzeit ist enorm. In unserem Test hielten die Kopfhörer mit einer Akkuladung und eingeschaltetem ANC (aktive Geräuschunterdrückung) mehr als 40 Stunden durch. Ohne ANC sollen sie laut dem Hersteller sogar 56 Stunden durchhalten – ein echter Spitzenwert. Die Schnellladefunktion ist ebenfalls top. Denn nach nur 15 Minuten an der Steckdose sollst du wieder sieben Stunden Musik, Podcasts und mehr genießen können. Abgerundet werden die Kopfhörer außerdem von einer richtig guten Passform.

Diese Details machen die Teufel Real Blue Pro zu High-End-Kopfhörern:

Dreistufiges Active Noise-Cancelling

BT AAC, BT aptX, Qualcomm aptX Adaptive Codecs

44-mm-Wandler

Frequenzbereich: 10–21000 Hz

56 Stunden Akkulaufzeit (44 Stunden mit ANC)

Multipoint- und ShareMe-Funktion (zwei Geräte mit einem Kopfhörer und/oder einen Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden)

Teufel Real Blue Pro – so sehen die Over-Ears aus

Das ANC hat uns im Test durchaus überzeugen können und hält mit Top-Modellen wie den Sony WH-1000XM5 mit. Einzig, wenn du Musik oder Hörbücher sehr leise hörst, entsteht ein deutlich wahrnehmbares Rauschen. Ansonsten spielen die Kopfhörer auch in Sachen Noise Cancelling in der Oberliga mit. Geliefert werden die Over-Ears übrigens in einem kompakten und sehr stabilen Case. So kannst du sie ebenfalls problemlos mit auf Reisen nehmen oder sicher im Rucksack verstauen.

Beeindruckender Preisverlauf: Darum ist der Preis jetzt so gut

Im Oktober musstest du noch rund 350 Euro für die Kopfhörer blechen, Ende des Jahres rutschten sie dann auf circa 300 Euro. Und jetzt sicherst du sie dir für 249,99 Euro zum günstigsten Preis jemals (siehe Preisverlauf).

Diese Angebote sind auch einen Blick wert

Aber der Spring-Sale bei Teufel hat noch viel mehr Angebote parat, die sich lohnen. Möchtest du etwas weniger Geld ausgeben, bekommst du mit den Real Blue NC ebenso tolle Over-Ears für jetzt nur noch 129,99 Euro. Interessierst du dich eher für eine Soundbar, solltest du dir die Cinebar Lux mit 350 Euro Rabatt für nur noch 549,99 Euro oder die Cinebar Ultima mit 300 Euro Rabatt anschauen. Einen starken Bluetooth-Lautsprecher holst du dir hingegen mit dem Teufel Boomster mit 120 Euro Rabatt nach Hause und an das Gaming-Headset Teufel Cage kommst du dank 70 Euro Rabatt bereits für 99,99 Euro.

→ Auch die weiteren Angebote lohnen sich, schau doch einfach mal vorbei!

Jetzt weiterlesen Einer der besten Kopfhörer 2023 kommt aus Berlin: Teufel Real Blue Pro im Test