Saturn schnürt Kracher-Paket zum Galaxy S23: Das Sparpotenzial ist irre

Das Samsung Galaxy S23 kostet allein mindestens 635 Euro (128 GB). Zusammen mit einem Tarif landest du über die üblichen zwei Jahre Mindestlaufzeit gerne bei über 1.000 Euro. Nicht bei diesem Deal. Dank einer niedrigen Grundgebühr und einem 100-Euro-Wechselbonus musst du nur einen kleinen Aufpreis für den durchaus ordentlichen Tarif zahlen. Wir rechnen vor.

Galaxy S23 bei Saturn im Angebot mit diesem Tarif

Das Galaxy S23 zählt derzeit zu einem der besten Geräte auf dem Markt. In der Saturn Tarifwelt bekommst du es jetzt richtig günstig mit dem Tarif O2 Mobile M Promo. Dieser bietet 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit einer hohen Download-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Der Tarif bleibt jedoch nicht unverändert, sondern wächst jedes Jahr um 5 GB im Monat. Also stehen dir im zweiten Jahr bereits 30 GB und im dritten Jahr 35 GB im Monat zur Verfügung. Außerdem ist hier eine Allnet-Flat für unbegrenzte Telefonate sowie eine SMS-Flat enthalten. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Aber was kostet dich das Bundle aus Tarif und Samsung-Smartphone nun?

Einmalig musst du 24,99 Euro als Gerätepreis sowie 4,95 Euro Versandkosten zahlen. Dazu fällt noch ein Anschlusspreis von 39,99 Euro an. Aber keine Sorge: Das kannst du dir alles später dank des 100-Euro-Wechselbonus zurückholen. Hinzu kommen außerdem monatliche Kosten in Höhe von 29,99 Euro bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Rechnen wir alle Kosten über den Gesamtzeitraum zusammen (24 x 29,99 + 39,99 + 4,95 + 24,99), landen wir bei knapp 790 Euro. Davon ziehen wir jetzt noch die 100 Euro Wechselbonus ab und landen insgesamt bei nur noch 690 Euro.

Top-Handy von Samsung im Angebot – So gut ist der Deal

Dass das ein verdammt guter Preis ist, zeigt sich beim Blick auf die Einzelkosten des Galaxy S23. Denn laut Preisvergleich gibt es das Smartphone derzeit nicht unter 635 Euro. Für nur 55 Euro Aufpreis bekommst du also einen 5G-Tarif mit mitwachsendem Datenvolumen für volle zwei Jahre dazu.

Hier noch einmal alle Details in der Übersicht:

Galaxy S23 (128 GB)

25 GB 5G/LTE (bis zu 300 Mbit/s)

jedes Jahr 5 GB mtl. mehr

Aktion: 100 Euro Wechselbonus geschenkt

Allnet- und SMS-Flat

Inklusive EU-Roaming

Einmaliger Gerätepreis: 24,99 Euro + 4,95 Euro Versandkosten

39,99 Euro Anschlusspreis

Monatlicher Grundpreis: 29,99 Euro