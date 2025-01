Samsung Tablet im Preisfall: Dieses Angebot bei MediaMarkt läuft nur noch kurze Zeit

Während der Samsung Deal Days bei MediaMarkt kannst du ordentlich sparen. Egal ob Smartphones, Tablets, Akkusauger, Waschmaschinen, Kopfhörer oder TV-Geräte – zahlreiche Produkte von Samsung sind aktuell stark reduziert. So kannst du gleich zu Beginn des Jahres einige tolle Schnäppchen abstauben. Beachte jedoch, dass die Aktion nur bis Sonntag, den 12. Januar, läuft. Wir nehmen hier das Samsung-Tablet genauer unter die Lupe, aber die vollständige Übersicht aller Angebote findest du hier.

Samsung Galaxy Tab A9+: Perfekt für Spaß und Arbeit

Werfen wir zunächst einen Blick auf das Tablet selbst. Das Tab A9+ ist mit einem 11-Zoll-Display ausgestattet und sehr vielseitig einsetzbar. Ob zum Streamen auf der Couch, zum Mailschreiben oder für kleinere mobile Games. Der Bildschirm ist für all das angenehm groß und dank bis zu 90 Hz Bildwiederholrate auch schön flüssig. Serien, Spiele und Co. werden dabei dank 1.920 × 1.200 Pixel Auflösung gestochen scharf dargestellt. In puncto Performance solltest du zwar keine Höchstleistungen erwarten. Videos schneiden und grafisch intensive Games spielen solltest du hiermit also eher nicht. Über Cloud-Gaming-Anbieter sollten sich aber selbst Triple-A-Titel damit spielen lassen.

Cool und wirklich selten heutzutage ist, dass du den internen Speicherplatz per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern kannst. Dadurch bekommst du nie wieder Speicherprobleme und kannst preiswert aufrüsten. Wer bei den meisten anderen Tablets mehr Speicherplatz haben möchte, muss häufig einen hohen Aufpreis dafür zahlen. Intern sind hier dafür nur 64 GB Speicher verfügbar. Für Videocalls, AR-Apps oder zum Dokumente abfotografieren stehen dir zudem eine 5-MP-Front- sowie eine 8-MP-Rückkamera zur Verfügung. Der verbaute Akku bietet eine Kapazität von 7.040 mAh und aufgeladen wird über einen USB-Typ-C-Steckplatz. Solltest du noch Kopfhörer mit einem Klinkenstecker haben, kommt dir außerdem der verbaute 3.5-mm-Anschluss zugute.

Rund 100 Euro Rabatt: So gut ist das Tablet-Angebot

Und wie sieht’s mit dem Preis aus? Vom UVP (249 Euro) zieht MediaMarkt gerade fast 100 Euro ab und verkauft das Tablet somit für nur noch 159 Euro. Und das ist ein wirklich guter Preis für das vielfältig nutzbare Gerät. Der Versand bei MediaMarkt ist zudem kostenfrei. Für diesen Preis kannst du dich zwischen den beiden Farben Grey und Silver entscheiden. Wenige Cents günstiger ist lediglich ein uns unbekannter Shop (siehe Preisvergleich), bei dem du über zwei Wochen auf das Gerät warten musst. MediaMarkt liefert hingegen in nur zwei bis drei Werktagen.

Und sollte das Tablet doch nichts für dich sein, kannst du ja mal die vielen anderen Angebote der Samsung Deal Days durchstöbern. Denn auch hier sind ein paar richtige Schnäppchen dabei. Zur Aktion geht’s hier!