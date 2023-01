Roborock Dyad Pro: Neuer 2-in1-Haushaltshelfer mit cleveren Features – jetzt 100 Euro günstiger

Um dir den Hausputz zu vereinfachen, hat Roborock den Nass- und Trockensauger Dyad Pro hergestellt (hier Testbericht lesen). Das ist ein schlanker Sauger mit Reinigungswalzen und Ladestation – hiermit reinigst du deine Böden nämlich komplett kabellos. Was er kann und wo du den smarten Haushaltshelfer zum Verkaufsstart direkt 100 Euro günstiger bekommst, zeigen wir dir hier. Vorgestellt wurde der neue Haushaltshelfer auf der Messe CES, die Anfang Januar in den USA stattgefunden hat.

Roborock Dyad Pro: Effizient und stubenrein

Der Roborock Dyad Pro wird unter dem Motto „A Clean Sweep“ – also: ein sauberer Schwung – vermarktet. Er verspricht eine hervorragende Reinigung mit geringem Wartungsaufwand. Er ist so gebaut, dass sich Schmutz bis einen Millimeter an den Rand problemlos entfernen lassen soll. Dank Selbstreinigungs- und Trocknungssystem bleiben die Reinigungswalzen nach dem Hausputz außerdem nicht feucht und schmutzig, sondern werden direkt gesäubert und getrocknet. So entstehen keine schlechten Gerüche und du sparst dir das Saubermachen der Walzen vor der nächsten Reinigung.

Der Robrock Dyad Pro (2023) Nass-Trocken-Sauger.

Weiterhin ist der Roborock Dyad Pro mit einem sogenannten DirTect SmartSensor ausgestattet, der automatisch den Verschmutzungsgrad des Bodens erkennt und die Leistung entsprechend anpasst. Ein bunter Lichtkreis zeigt dir dabei an, wie schmutzig der Boden noch ist. So weißt du, welche Stelle du gegebenenfalls noch ein zweites Mal bearbeiten solltest. Auch die optimale Dosierung der Reinigungslösung übernimmt der Dyad Pro je nach Verschmutzung automatisch für dich. Eine Portion der Reinigungslösung reicht für rund 600 Minuten Reinigung aus. Du musst also nicht ständig ans Nachfüllen denken.

Hohe Saugleistung und lange Laufzeit

Um jedes Staubkorn, jeden Krümmel und jedes Haar effektiv zu entfernen, saugt der Dyad Pro mit einer Saugkraft von bis zu 17.000 Pa. Saugleistung und Akkudauer variieren jedoch nach gewähltem Modus und nach dem jeweiligen Verschmutzungsgrad. Du kannst wählen zwischen den Modi: Auto, Max, Eco und Floor Drying. Im Eco-Modus verringert sich zwar die Leistung, dafür kannst du aber bis zu 43 Minuten am Stück deine Böden reinigen. Die Akku-Kapazität des Nass- und Trockensaugers beträgt 4.000 mAh – aufgeladen ist er wieder nach rund vier Stunden an der Steckdose. Ferner fasst der Tank für die Reinigungslösung 900 Milliliter und ermöglicht somit ebenfalls eine lange Säuberung am Stück.

Zum Marktstart gibt’s 100 Euro Rabatt

Zum Verkaufsstart kannst du dir den Roborock Dyad Pro 100 Euro günstiger im Vergleich zum UVP sichern. So kostet er aktuell bei Amazon nur 349 statt 449 Euro (UVP) und wird dadurch direkt zu einem echten Schnäppchen. Das Angebot gilt nur bis zum 18. Januar. Deshalb solltest du nicht lange zögern, wenn du dir den Haushaltshelfer günstig zulegen möchtest.