Preisrutsch: Dieser besondere Dyson-Sauger ist jetzt wieder günstiger

Auch ohne Kabel kann einem der Hausputz mit dem Akkusauger manchmal schwerfallen, insbesondere wenn es um Ecken, Kanten und Hindernisse wie Tischbeine geht. Abhilfe schafft da der Dyson Omni-glide. Dieser spezielle Akkusauger verfügt über vier 360°-Laufrollen sowie einen beweglichen Hals und macht das Saugen dadurch besonders komfortabel. Wir waren bei uns im Test daher auch absolut begeistert von der Flexibilität. Gleichzeitig handelt es sich hierbei ebenso um einen verhältnismäßig preiswerten Dyson-Sauger – vor allem zum aktuellen Angebotspreis. Bei MediaMarkt kostet der Omni-glide jetzt nur noch 299 Euro. Warum das Haushaltsgerät diesen Preis auf jeden Fall wert sein kann, liest du hier.

So komfortabel kann Saugen sein – Alle Infos zum Dyson Omni-glide

Schauen wir uns den Omni-glide von Dyson mal genauer an. Das Alleinstellungsmerkmal des Akkusaugers ist dabei definitiv die 360° Bodendüse. In Kombination mit dem beweglichen Hals bist du mit dem Gerät besonders flexibel unterwegs, umkurvst problemlos Hindernisse und gleitest gefühlt sogar über deine Böden. Ebenso cool: Der Staub wird sowohl bei Vorwärts- als auch Rückwärtsbewegungen aufgenommen.

Dank des flachen Designs kommst du mit dem Akkusauger sogar unter Möbel

Gleichzeitig muss aber natürlich auch die Saugkraft stimmen. Beim Blick auf die technischen Daten kommt der Dyson Omni-glide mit 50 AW zwar nicht an hochpreisigere Modelle der Marke ran, bei uns im Test konnte es der Akkusauger aber dennoch mit allerlei Staub und Schmutz aufnehmen. Was dem Sauger in Sachen Power fehlt, macht er mit seiner Wendigkeit ohnehin wieder wett. Im Lieferumfang sind dabei neben einer praktischen Ladestation und der 360°-Bürste auch noch eine Mini-Elektrobürste sowie eine Kombi-Zubehördüse inklusiv. Damit bekommst du dann ebenso Möbel, schmale Ritzen oder deinen Pkw sauber.

Lediglich die Akkulaufzeit von 20 Minuten ist zugegebenermaßen ausbaufähig. Wer also besonders große Wohnung saugen möchte, sollte vielleicht lieber nach einem anderen Modell Ausschau halten. Alle anderen sollten dem Dyson Omni-Glide allerdings definitiv eine Chance geben. Denn komfortabler wird das Saugen sicher mit keinem anderen Gerät.

Preis-Check: Endlich wieder unter 300 Euro

Und jetzt kannst du dir den Dyson Omni-glide bei MediaMarkt im Angebot sichern. Bei dem Elektromarkt kostet das flexible Haushaltsgerät statt 399 jetzt nämlich nur noch 299 Euro, inklusive Gratis-Versand. Wirklich stark wird der Deal aber erst mit Blick auf den Preisverlauf. Zwar gab’s den Dyson-Sauger zuvor durchaus schon mal minimal günstiger, unter die 300-Euro-Schwelle rutschte das Gerät aber zuletzt kurzzeitig im vergangenen Jahr. Jetzt ist also definitiv ein guter Zeitpunkt für den Kauf des Dyson Omni-glides gekommen!