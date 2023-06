Preiskracher! Galaxy A14 5G im Preissturz – hier kostet es nur noch 139 Euro

Das Galaxy A14 5G zählt zu den beliebtesten Smartphones auf dem Markt und belegt so aktuell auch den vierten Platz in unserem Leser-Ranking (Stand 22.06.23). Dabei kombiniert das Samsung-Handy einen starken Akku, mit einer tollen Handhabung sowie einem erweiterbaren Speicher. Ein Grund für die Beliebtheit ist aber sicherlich auch das faire Preisschild von 229 Euro (UVP). Doch es geht sogar noch billiger, wie freenet aktuell beweist. Hier werden jetzt nämlich satte 90 Euro vom Kaufpreis gestrichen, wodurch du für lediglich 139 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) an das Top-Handy kommst.

Galaxy A14 5G zum Schnäppchen-Preis

Für 139 Euro bekommst du dabei die stärkere 5G-Variante des Galaxy A14 und kannst – ein entsprechender Tarif vorausgesetzt – ebenfalls im schnellen 5G-Netz surfen. Doch auch abseits davon gibt es Vorzüge im Vergleich zur LTE-Variante des Samsung-Geräts. So besitzt das Smartphone mit dem Samsung Exynos 1330 Chip einen leistungsstärkeren Prozessor, dem hier 4 GB Arbeitsspeicher zur Seite gestellt werden. Dies garantiert eine flüssige und ruckelfreie Nutzererfahrung im Alltag.

Samsung Galaxy A14 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1330 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis 230 € Marktstart März 2023

Ein absolutes Highlight bei dem Galaxy A14 ist aber definitiv der 5.000 mAh starke Akku. Dieser liefert ausreichend Power, um dich auch bei intensiver Nutzung locker durch den Tag zu bringen. Der Top-Akku steckt dabei unter dem 6,6 Zoll großen Display, welches auf eine Auflösung von 1.080 x 2.408 Pixel kommt. Dies ergibt eine gute Pixeldichte von 400 ppi. Die Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ist ebenfalls ordentlich, jedoch könnten schnelle Bewegungen nicht ganz so flüssig dargestellt werden wie bei 120-Hz-Displays. Gleichzeitig wirkt sich die etwas geringe Bildwiederholrate jedoch auch positiv auf die Akkulaufzeit aus.

Hobbyfotografen werden an dem Galaxy A14 ebenfalls ihre Freude haben. So knipst du insbesondere mit der 50-MP-Hauptkamera tolle Schnappschüsse. Für Selfies steht dir hingegen die Frontkamera mit 13 MP zur Verfügung. All deine Bilder und Videos müssen zunächst auf dem verbauten Speicher von 64 GB Platz finden. Im Gegensatz zu vielen neuen Smartphones verfügt das Galaxy A14 aber noch über einen microSD-Slot. So kannst du den Speicher problemlos um einen 1 TB erweitern.

Preis-Check: So gut ist der Deal wirklich

Durch den Rabatt von 90 Euro wird das bereits hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis des Galaxy A14 noch mal deutlich besser. Und auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt, wie gut das Preisschild von 139 Euro wirklich ist. Laut dem Preisvergleichsportal Geizhals gab’s das Samsung-Gerät nämlich noch nie billiger!

Übrigens: Das Galaxy A14 5G war am Vormittag sogar für nur 119 Euro erhältlich. Dabei handelte es sich um einen Preisfehler, der nur kurzzeitig Bestand hatte. Günstiger, als für die 139 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) bei freenet kommst du also wirklich nicht an das tolle Galaxy A14 5G – was dieses Angebot sogar zum Tiefstpreis macht!