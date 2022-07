Google Pixel 6a: Neues Android-Smartphone jetzt schon im 20-Euro-Deal – Gratis Buds dazu

Die Tarife der O2-Marke Blau sind recht simpel gestrickt. Smartphones kosten meist 1 Euro und den sonst teuren Anschlusspreis von rund 40 Euro gibt es hier erst gar nicht. Zum Marktstart des neuen Pixel 6a von Google gibt es hier direkt ein gutes Angebot mit diesen Parametern, das sich besonders mit Blick auf den Preis lohnt.

Pixel 6a im 19,99-Euro-Angebot – mit Vertrag fast günstiger als ohne

Das ohne Vertrag für 459 Euro startende Google Phone ist bei blau.de im Vertrag Allnet L für monatlich 19,99 Euro zu haben. Mit dem einen Euro Hardware-Kosten und 4,99 Euro für den Versand macht das 485,74 Euro. Das Angebot ist mit Vertrag also nur geringfügig teurer als ohne. Rechnen wir jetzt noch die Gratis-Kopfhöer – Pixel Buds A – ab, die du nach dem Kauf hier gratis anfordern kannst, ist der Vertrag rechnerisch sogar kostenlos dabei. Die passenden Kopfhörer kosten sonst 99 Euro (UVP).

Bei der Rechnung handelt es sich um die kleinste Tarifstufe von Blau, die neben einer Allnet-Flat „nur“ 4 GB Datenvolumen (LTE25) beinhaltet. Das mag sogar für einige reichen, in dem Fall ist der Deal umso besser. Brauchst du mehr Datenvolumen wird’s monatlich etwas teurer. Aber: Rein preislich ist der Deal mit den 4 GB gerade zum Marktstart des Smartphones schon ein wirklich guter.

Zu den weiteren Möglichkeiten: Mit 10 GB Datenvolumen kostet das Pixel 6a gerade mal 2 Euro mehr pro Monat (21,99 Euro), mit 15 GB sind es 24,99 Euro. Hier gelangst du zu den Angeboten.

Das steckt im Handy

Das Google Pixel 6a ist das erwartete Kleine-Schwester-Modell des Pixel 6 und 6 Pro aus dem Spätherbst 2021. Das Display schrumpft etwas und macht das Handy so ein Stück handlicher. Um den Einstiegspreis zu drücken, ist auch technisch etwas weniger Power mit von der Partie. Wobei der Prozessor, ein Google Tensor, identisch ist.

Abstriche im Vergleich zu den teureren Modellen musst du bei der Kamera, dem Arbeitsspeicher (6 statt 8 oder 12 GB) und beim Display (60 statt 90 beziehungsweise 120 Hz) machen. Bei vielen gefragten Angaben ist das Pixel 6a aber gut unterwegs. So ist es beispielsweise per IP67-Zertifizierung vor Staub Wasser geschützt; viele Hersteller verzichten in der Unter-500-Euro-Klasse auf diesen Schutz.

Das Pixel 6a ist generell in drei Farbvarianten erhältlich. „Kreide“ (Mattweiß), „Kohlengrau“ (Schwarzgrau) und „Sage“ (Hellgrün) heißen sie. Bei Blau sind alle verfügbar. Beim Speicher gibt es nur eine Version – 128 GB Platz für Daten stehen hier zur Verfügung. Beim zugehörigen Bauteil setzt Google wie in den teureren Schwestermodellen auf den schnellen UFS-3.1-Standard.