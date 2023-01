Perfekt für jede Küche: Standmixer zum Tiefstpreis im Angebot

Wer etwa leckere und gesunde Smoothies unkompliziert zu Hause machen möchte, braucht einen Standmixer. Bereits für rund 60 Euro kommst du aktuell bei coolblue an ein interessantes Bosch-Gerät mit cooler To-Go-Funktion.

Bosch Standmixer: Auch für unterwegs

Mit dem Bosch MMB2111M bekommst du mehr als nur einen normalen Standmixer geboten: Für 59,99 Euro kannst du dir super leicht leckere Smoothies machen und diese dann auch noch unterwegs genießen. Das Besondere an dem Standmixer ist nämlich der tragbare und robuste Mixbehälter aus Tritan mit Trinkdeckel. Sobald dein Smoothie fertig ist, kannst du ihn umgehend mitnehmen – ohne lästiges Umfüllen. Mit einem Fassungsvermögen von 0,6 Litern ist das 450 Watt starke Gerät daher auch eher für kleine Portionen ausgelegt. Ärgerlich ist, dass der Mixbehälter leider keine Maßanzeige hat, um Flüssigkeiten genau abmessen zu können. Dafür lässt sich dieser, genauso wie der Deckel und die Klinge, komfortabel in der Spülmaschine reinigen.

Das Gehäuse des Standmixers ist aus Edelstahl gefertigt und kommt in einem eleganten silbernen Design daher. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät einfach bedienen, dieser muss jedoch den ganzen Mischvorgang über gedrückt gehalten werden, was vor allem bei größeren Mengen nervig werden kann. Ausgestattet mit einem Pulsmodus sowie einer Hackfunktion kannst du mit dem Mixer neben frischem und gefrorenem Obst auch Eiweißpulver verwenden. Dadurch eignet er sich perfekt für alle Sportler, die sich beispielsweise vor dem Gang zum Fitnessstudio schon mal einen Eiweißshake vorbereiten wollen. Das Preisschild von 59,99 Euro ist dabei ein richtig guter Deal – wie auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt.

→ Bosch Standmixer für 59,99 Euro

Mehr Leistung und mehr als nur Smoothies – Moulinex Perfect Mix

Möchtest du hingegen einen Standmixer mit mehr Power haben, könnte der Moulinex Perfect Mix LM811D10 für dich interessant sein. Ausgestattet mit einem 1.200-Watt-Motor mixt du mit diesem Gerät neben Smoothies und Eiweißshakes auch problemlos Eiswürfel, Datteln, Nüsse und rohes Gemüse. Da der Mixbehälter hitzebeständig ist, lassen sich dabei ebenfalls warme Zutaten zu Suppen und Soßen verarbeiten. Besonders cool: Mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern bekommst du außerdem deutlich größere Portionen gemischt. Dafür ist der Mixbehälter aus Glas leider relativ schwer, was vor allem beim Einschenken von Flüssigkeiten zum Ärgernis werden kann.

Genau wie beim Bosch-Standmixer wurde hier ebenfalls ein robustes Edelstahlgehäuse verbaut. Neben zwei Druckknöpfen für Smoothies und Eiswürfel verfügt das Gerät zusätzlich noch über einen Drehknopf, mit dem sich die Geschwindigkeit selbst festlegen lässt. Für einen extra Leistungsschub kannst du zudem die Pulsfunktion verwenden. Mit einem Rabatt von 45 Euro gibt’s diesen Standmixer momentan für 74,99 Euro. Zu diesem Preis war das Gerät zwar vorher auch schon mal erhältlich, doch günstiger gab’s den Mixer noch nie im Netz.