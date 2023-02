Ohne Vorbesteller-Zeitraum: Bei diesem Anbieter ist das Samsung S23 sofort lieferbar

Eigentlich sollen Kunden, die sich früh für ein Galaxy S23 entscheiden, erst am 17. Februar in den tatsächlichen Genuss ihres neuen Smartphones kommen. Bis dahin läuft nämlich erst einmal die Vorbesteller-Phase (Trade-In und doppelter Speicher zum einfachen Preis), nachdem das Smartphone nun offiziell vorgestellt wurde.

Ein Händler prescht vor: Galaxy S23 bestellen und sofort erhalten

Nun gibt es aber einen Händler da draußen, der – scheinbar exklusiv – diesen Zeitraum skippen darf: Der Handyshop Gomibo – ursprünglich aus den Niederlanden und oft mit Angeboten aus dem Freenet-Universum auftretend. Hier wird explizit angegeben, dass die Handys sofort nach Bestellung auf den Weg gehen und damit schon deutlich vor Ende des Vorbesteller-Zeitraumes bei den Kunden sind. Willst du also wirklich zu den ersten gehören, die ein neues Galaxy S23 besitzen, dann solltest du hier vorbeischauen.

Wie groß das Kontingent des Händlers ist, geht aus den uns vorliegenden Informationen jedoch nicht hervor. Möglich ist, dass diese exklusive Vorverkaufs-Skipp-Möglichkeit nur für wenige Tage gilt. Dazu kannst du das S23 unter diesen Umständen dort auch nur in Verbindung mit einem Tarif kaufen. Die Preisgestaltung wirkt auf den ersten Blick jedoch recht fair und marktüblich für ein solch neues Handy.

Samsung Galaxy S23 Software Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher interner Speicher Hauptkamera 16544×12400 (205,1 Megapixel) Akku induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Einführungspreis 849 € Marktstart Februar 2023

10-GB-Vodafone oder 15-GB-Telekom-Tarif

Zur Auswahl stehen zwei Tarife. Bei beiden ist Klarmobil der Vertragsanbieter; unterschiedlich sind der Netzzugang und das enthaltene Datenvolumen. Einmal geht’s ins Telekom-Netz und einmal in Richtung Vodafone. Beide Angebote kosten monatlich 34,99 Euro sowie 19,99 Euro Anschlusspreis. Je nach Tarif-Konfiguration musst du für das S23 aber noch einen hohen Einmal preis entrichten:

Wählst du die Variante mit 15 GB im Telekom-Netz, kostet das Galaxy S23 einmalig 239 Euro. In der Variante mit 10 GB und im Vodafone-Netz sind es 259 Euro. Insgesamt ist die Vodafone-Option also sogar etwas teurer, was unüblich ist.

Vorverkaufs-Extras gelten trotzdem

Besonders cool ist aber, dass du – obwohl du virtuell an der Vorverkaufs-Schlange vorbei darfst – dennoch von allen Boni dieser Phase profitierst. Diese Extras werden nämlich über Samsung selbst abgebildet und da ist es egal, wo du unter welchen Umständen gekauft hast.

So bekommst du einerseits die S23-Version mit 256 GB Speicherplatz, obwohl du die regulären Preise für die kleine 128-GB-Version bezahlst. Doppelter Speicher zum einfachen Preis also. Außerdem kannst du dein altes Handy in Zahlung geben und erhältst dank Trade-In-Aktion ungesehen 60 Euro dafür. Hinzu kommt der von Alter, Modell und Zustand abhängige Restwert (bis zu 700 Euro). Damit kannst du den Gesamtpreis nachträglich noch etwas dämpfen.