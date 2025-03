Nur kurzzeitig für 12 Euro: Dieses Gadget fehlt oft, ist aber essenziell

Bei MediaMarkt läuft gerade eine exklusive Rabattaktion, die dir einen zusätzlichen Sofortrabatt sichert – aber nur, wenn du über die MediaMarkt-App einkaufst. Die Aktion läuft bis zum 7. April um 9 Uhr morgens und umfasst zahlreiche Produktkategorien. Eines der besten Angebote: dieses USB-C-Schnellladegerät zum Schnäppchenpreis!

Oft nicht im Karton: Warum ein USB-C-Ladegerät sinnvoll ist

Beim Kauf neuer Smartphones oder Kopfhörer liegt oft nur ein Ladekabel, aber kein Netzteil in der Verpackung. Ein passendes Ladegerät muss man sich also zusätzlich besorgen. Liegt bei deinem neuen Gerät nur ein USB-C- zu USB-C-Kabel bei, benötigst du einen solchen Charger mit USB-C-Anschluss. Hier kommt das aktuelle MediaMarkt-Angebot ins Spiel. Es geht um das ISY USB-C PD-Schnellladegerät mit 20 Watt Ausgangsleistung. Dieses ermöglicht schnelles Laden für Smartphones, Tablets, Smartwatches und andere USB-C-Geräte. Es ist außerdem besonders kompakt und somit ideal für Reisen.

Aber auch wenn du schon ein Ladegerät besitzt, kann sich ein zweites Netzteil lohnen. Eins kann etwa neben dem Bett und eins neben dem Sofa oder Schreibtisch in der Steckdose stecken. Wenn du nicht ständig dein Ladegerät suchen oder es nicht mehr lästig hin- und herstecken möchtest, lohnt sich also vielleicht auch die Anschaffung eines weiteren Netzteils.

Preis-Tipp: So bekommst du das Gadget für nur 12 Euro

Der normale Preis für das Schnellladegerät liegt bei 14,99 Euro. Dank der aktuellen MediaMarkt App-Rabattaktion kannst du bis zum 7. April (9 Uhr) aber zusätzliche 3 Euro sparen. Und so funktioniert’s: Lade dir zuerst die MediaMarkt-App herunter und registriere dich als myMediaMarkt-Kunde. Lege anschließend das Ladegerät über die App in den Warenkorb – und der Rabatt wird automatisch abgezogen. So zahlst du nur noch 11,99 Euro dafür.

Noch mehr Deals in der MediaMarkt-App: Es lohnt sich definitiv, auch die weiteren App-Angebote zu durchstöbern. Zum Beispiel gibt es einen leistungsstarken Samsung-Akkusauger, der sogar wischen kann, aktuell dank des Zusatz-Rabattes mehr als 50 Prozent günstiger.

