Dyson-Alternative von Samsung zum Traumpreis: Mit diesem Trick zahlst du weniger als die Hälfte

Der Samsung-Akkusauger im Angebot bei MediaMarkt ist ein echtes Multifunktionstalent. Als Handgerät befreist du Möbel, Polster und sogar den Innenraum deines Autos von Staub und Schmutz. Mit dem Saugrohr und der entsprechenden Bodendüse reinigst du zudem Hart- und Teppichböden effizient. Und das Beste: Das Gerät kann sogar wischen – dafür gibt es einen speziellen Wischaufsatz mit rotierenden Pads, mit dem du ohne Kraftaufwand deine Böden putzt.

Samsung-Akkusauger mit hochwertigem Zubehör für jede Reinigungssituation

Der Samsung-Akkusauger überzeugt nicht nur durch seine hohe Leistung, sondern auch durch das umfangreiche Zubehör. Eine 2-in-1-Kombidüse erreicht selbst schmale Zwischenräume, die Teleskop-Fugendüse ist perfekt für schwer erreichbare Stellen und das Pet Tool befreit (Tier)haare von Sofas und Polstern. Außerdem ist eine Wandhalterung zur platzsparenden Aufbewahrung und gleichzeitigen Ladung mit dabei.

Lange Akkulaufzeit & Allergikerfreundlich

Dank der starken Saugleistung von bis zu 200 Watt lassen sich auch tief sitzende Staubpartikel aus Teppichen und Polstermöbeln entfernen. Und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten kannst du selbst große Wohnungen oder ein ganzes Haus in einem Durchgang saugen. Doch der Akkusauger punktet nicht nur mit Ausdauer, sondern ebenso mit einem fortschrittlichen Filtersystem. Denn das Gerät fängt bis zu 99,99 Prozent der Feinstaubpartikel ein, was ihn auch perfekt für Allergiker macht, da weniger Allergene in die Luft gelangen.

Ein besonders starkes Feature ist aber der mitgelieferte Spinning Sweeper Wischaufsatz. Hiermit machst du aus dem Akkusauger sogar einen cleveren Fußbodenwischer. Dieser sorgt mit bis zu 300 Umdrehungen pro Minute für eine gründliche Feuchtreinigung deiner Böden. Dabei kannst du entweder Mikrofaser-Pads oder Einmal-Feuchttücher verwenden – perfekt für eine schnelle Reinigung.

Preis: So sicherst du dir 30 Euro Extra-Rabatt für den Akkusauger

Der ursprüngliche UVP des Samsung Akkusaugers liegt bei 649 Euro. Doch MediaMarkt reduziert den Preis um satte 49 Prozent – und bietet das Gerät jetzt für nur 329 Euro an, inklusive kostenlosem Versand. Doch es geht sogar noch günstiger. Mit einem Trick sicherst du dir nämlich weitere 30 Euro Rabatt.

Lade dir dafür zunächst die MediaMarkt-App herunter und registriere dich dort als myMediaMarkt-Kunde. In der App legst du dann den Artikel in deinen Warenkorb und sicherst dir so den Extra-Rabatt. Am Ende stehen dadurch nur noch 299 Euro auf der Rechnung. Und das ist ein Top-Preis für den Samsung Akkusauger, den aktuell kein anderer Shop unterbietet (siehe Preisvergleich).

Den Rabatt bekommst du dank der aktuellen App-Rabattaktion von MediaMarkt. Bis zum 7. April (9 Uhr morgens) sparst du hierdurch bei allen möglichen Produkten zusätzlich, wenn du über die App einkaufst. Weitere Angebote der Rabatt-Aktion findest du hier.

