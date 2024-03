Mit dem Apple Pencil 2 möchte dir der beliebte Hersteller für seine iPads ein Must-have-Gadget liefern. Der Eingabestift bietet dir zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, allen voran natürlich beim Malen und Skizzieren. Doch auch für mobile Games oder digitales Unterschreiben eignet sich der Apple Pencil 2 aufgrund der hohen Präzision und geringen Latenz ideal. War dir der Stift bisher noch zu teuer? Dann solltest du dieses Wochenende bei MediaMarkt vorbeischauen. Bis zum 4. März (8:59 Uhr) kostet dich das Zubehör hier nämlich unschlagbare 99 Euro. Wir nehmen den Deal genauer unter die Lupe.

Nur 99 Euro: Darum solltest du schnell zuschlagen

Bleiben wir doch direkt beim Preis. Normalerweise ist der Apple Pencil 2 mit einem UVP von 149 Euro versehen. Durchaus happig, doch es geht zum Glück deutlich günstiger. MediaMarkt streicht bis zum 4. März (8:59 Uhr) nämlich satte 34 Prozent vom UVP und verkauft den Stift dadurch bereits für nur 99 Euro. In Kombination mit der kostenlosen Lieferung sorgt der Elektromarkt hiermit für einen unschlagbaren Deal: Bei anderen Anbietern zahlst du nämlich teilweise noch deutlich über 100 Euro für den Apple Pencil. Schnell sein lohnt sich allerdings, denn das Angebot gilt wie erwähnt nur kurze Zeit.

→ Apple Pencil 2 für 99 Euro

Apple Pencil 2: Das ideale Gadget fürs iPad

Doch was bietet dir der Apple Pencil 2 überhaupt? Das praktische Zubehör lässt dich dein iPad äußerst intuitiv steuern. Wer gerne auf dem Tablet zeichnet oder professionell designt, wird von dem Stift besonders begeistert sein. Das Gadget liegt mit einem Gewicht von rund 20 Gramm nämlich hervorragend in der Hand und fühlt sich dabei fast wie ein normaler Stift an. Dadurch malst, skizzierst und zeichnest du wie auf Papier – genießt gleichzeitig aber auch alle Vorteile vom digitalen Designen. Du kannst das Gerät allerdings auch für bestimmte mobile Games oder etwa zum Unterschreiben nutzen. Die Möglichkeiten sind quasi grenzenlos.

Zeichnen, schreiben, malen – Der Apple Pencil macht alles einfacher

Das Besondere an dem Apple Pencil 2 ist dabei die hochwertige Technik, die in dem kleinen Gadget schlummert. Dies macht sich etwa direkt beim sekundenschnellen Verbinden mit einem iPad bemerkbar. Die Möglichkeit, das Gerät magnetisch am Tablet zu befestigen und laden zu lassen, wirkt anfangs gar wie Magie. Apple verspricht bei dem Stift ebenso eine pixelgenaue Präzision sowie eine äußerst niedrige Latenz. Dadurch fühlt sich das Bedienen mit dem Apple Pencil stets flüssig an. Ebenfalls genial: Du bekommst für 99 Euro hierbei die 2. Generation des Apple Stifts, wodurch du von Funktionen wie der intuitiven Touch-Oberfläche zum Doppeltippen profitierst.