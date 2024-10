Stark reduziert: Für diese smarten Türschlösser brauchst du nur deinen Fingerabdruck

Mit einem smarten Türschloss kannst du nie wieder deinen Schlüssel vergessen und dich aussperren. Wenn dir die Handtasche samt Haustürschlüssel geklaut wird, sparst du dir ebenfalls die Kosten für den Schlüsseldienst. Außerdem musst du nie wieder nach deinem Schlüsselbund kramen, sondern öffnest deine Haustür in sekundenschnelle per Fingerabdruck. Beim Hersteller Welock läuft gerade ein Herbst-Sale, bei dem du bis zu rund 60 Euro bei verschiedenen Smart Locks sparst. Wir geben dir einen Überblick.

Haustür per Fingerabdruck, RFID-Karte oder App öffnen

Beim Welock Smart Lock SECBN51 legst du deinen Finger auf den Fingerabdruck-Scanner, damit sich die Tür öffnet. Dafür braucht es nur eine halbe Sekunde, sowie eine weitere Sekunde, um das Schloss zu öffnen. Das ist deutlich schneller, als erst den richtigen Schlüssel zu finden und die Tür per Hand zu entriegeln. Sorgen, dass dein Fingerabdruck nicht erkannt wird, musst du dabei nicht haben – in bis zu 98 Prozent der Fälle wird dein Finger laut Hersteller problemlos erkannt. Praktisch für Haushalte mit mehreren Personen: Es lassen sich bis zu 100 Fingerabdrücke einspeichern.

Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, wie du das smarte Türschloss geöffnet bekommst. So bekommst du außerdem drei RFID-Karten, mit denen du das Schloss entriegeln kannst. Bei Bedarf kannst du das Schloss aber auch mit deinem Smartphone beziehungsweise der Welock App öffnen. Das geht sogar aus der Ferne, um etwa den Paketboten ins Haus zu lassen oder Gästen Eintritt zu verschaffen, wenn du noch nicht zu Hause bist.

Übrigens: Du brauchst keine Sorge zu haben, dass die Batterien leer gehen – rund ein Jahr lang sollten sie halten. Darüber hinaus siehst du auf dem Display jederzeit den Batteriestatus. Solltest du es doch einmal vermasseln, kannst du immer noch eine Powerbank anschließen, um das Schloss mit Strom zu versorgen. Du kommst also in jedem Fall ins Haus. Der Smart Lock Cylinder lässt sich dabei in fast allen Türen mit einer Dicke von 30 bis 70 Millimeter leicht installieren. Hast du eine tiefere Tür mit 50 bis 100 Millimeter Dicke, kannst du zum Smart Lock Touch41 greifen. Das bietet ansonsten dieselben Funktionen.

Beide smarten Türschlösser kosten je 189 Euro. Während des Herbst-Sales streichst du mit dem Code „AHS57“ jedoch 57 Euro von der Rechnung. So zahlst du zum Schluss nur noch 132 Euro pro Schloss.

Welock Smart Lock: Mit digitalem Zahlenschloss noch günstiger

Etwas günstiger ist hingegen das Welock Smart Lock PCB41. Statt eines Fingerabdrucksensors öffnest du die Tür hier mit einem Zahlencode über das integrierte Numpad. Alternativ lässt es sich ebenfalls per RFID-Karte, mit einem temporären Passwort oder der Welock App entriegeln. Somit ist es ebenfalls etwa bestens für eine Airbnb-Unterkunft geeignet. Normalerweise kostet das Smart Lock 149 Euro. Gibst du im Bestellprozess hingegen den Code „AHS40“ ein, reduziert sich der Preis nochmal um 40 Euro.