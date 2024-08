Original Philips Hue für 20 Euro? So günstig kommst du jetzt an smarte Leuchtstreifen

Tatsache: Bei MediaMarkt kommst du dieses Wochenende wirklich schon für lediglich 19,99 Euro an Philips Hue White und Color Amb. Leuchtstreifen. Bei genauerem Hinsehen fällt allerdings auf, dass es sich hierbei „nur“ um die Erweiterung mit einem Meter Länge handelt. Die zwei Meter lange Basis ist aber zum Glück ebenso im Angebot und kostet so keine 60 Euro mehr. In Kombination mit dem Deal zu den Outdoor-Lightstrip von Philips ist MediaMarkt dieses Wochenende die perfekte Adresse für Philips Hue Leuchtstreifen.

Basis und Erweiterung im Angebot: So günstig geht Philips Hue

Egal, ob buntes Licht für die Party, eine entspannte Atmosphäre zum Abendessen oder die richtige Beleuchtung für den Filmabend – mit den smarten Lichtstreifen von Philips Hue holst du dir ein einzigartiges Licht-Erlebnis in deine vier Wände. Ganze 16 Millionen Farben sowie dimmbares Weiß setzen deiner Kreativität keine Grenzen.

Nach dem Auspacken kannst du die Lightstrips frei in der Wohnung verteilen. Auf der Rückseite befinden sich hierfür Kleber, sodass die Lichter mit so ziemlich allen Oberflächen kompatibel sind. Dabei eignen sich die Philips Hue Lichtstreifen vor allem um Licht-Akzente – beispielsweise am Kleiderschrank oder an Treppen – zu setzen. Und das Beste: Die Streifen lassen sich sogar (an den markierten Stellen) mit einer Schere kürzer schneiden, damit sie besser an die gewünschte Stelle passen.

Ebenfalls möglich mit den Lichtstreifen: Ambilight für jeden Fernseher

Gesteuert wird das Ganze richtig simpel via Bluetooth und über die dazugehörige App. So hast du stets die volle Kontrolle und kannst das Licht genau deinen Vorlieben entsprechend einstellen. Außerdem hast du hier Zugriff auf weitere Funktionen, wie etwa eine Zeiteinstellung. Zusätzlich können die Philips Hue Leuchtstreifen übrigens auch per Sprachbefehl bedient werden.

Ein weiter Tipp: Philips Hue & Spotify für die nächste Party

Und bei MediaMarkt gibt’s das coole Gadget jetzt deutlich günstiger. Der Hue White und Col. Amb. Lightstrip wurde ursprünglich mit einem UVP von fast 90 Euro versehen. Beim Elektrohändler zahlst du dieses Wochenende aber nur noch 59,99 Euro für die zwei Meter lange Basis. Günstiger geht’s im Netz derzeit nicht (zum Preisvergleich). Wem das nicht reicht, der kann die eingangs erwähnte Erweiterung für weitere 20 Euro dazu kaufen.

Und auch der Außenbereich bekommt smarte Lampen

Zugegeben: Der Sommer war dieses Jahr ziemlich wechselhaft. Dennoch gab es viele Tage und Nächte, die man problemlos draußen genießen konnte – und da kommen bestimmt noch einige mehr dazu. Wer dabei in seinem Außenbereich – sei es Garten oder Balkon – für eine besonders coole Atmosphäre sorgen möchte, sollte einen Blick auf den Philips Hue Outdoor Lightstrip werfen. Dieser zwei Meter lange Lichtstreifen ist nämlich wasserfest nach IP67 – und bietet dir zeitgleich alle Vorteile, die man von Philips Hue Streifen so gewohnt ist.

Perfekt für den Garten oder den Balkon: Der Philips Hue Outdoor Lightstrip

Und das Beste: MediaMarkt streicht den UVP im Rahmen der Wochenendangebote ebenfalls klein. Statt fast 140 Euro stehen hier jetzt nur noch 89,99 Euro auf der Rechnung. Damit sorgt der Elektromarkt für einen weiteren aktuellen Bestpreis in Sachen Philips Hue Geräten. Davon finden sich in den Wochenendangeboten – welche nur bis zum 2. September gelten – übrigens auch noch einige mehr.

→ Philips Hue White & Col. Amb. Outdoor 2 Meter Lightstrip für 89,99 Euro