Krass: Einer der Top-Saugroboter wird bei Amazon für 180 Euro verschleudert

Der Hersteller aus China hat es mit breit aufgestelltem deutschen Support geschafft, zu einer der Top-Anlaufstellen auf dem Markt für Saugroboter zu werden. In unseren Tests loben wir etwa regelmäßig die ausentwickelte und für den hiesigen Markt entwickelte App, die Roborock seinen Kunden an die Hand gibt. Das ist – auch 2025 – immer noch kein Selbstverständnis.

Top-Saugroboter kostet jetzt nur noch 180 Euro – Wischen kann er auch noch

Und eines dieser Roborock-Modelle ist jetzt radikal günstiger. Bei den Amazon-Frühlingsangeboten kickt jetzt ein Rabatt in Höhe von 40 Prozent auf ein Roborock-Modell. Das kostet dadurch jetzt nur noch 179,99 Euro. Es ist in Sachen technischer Ausstattung wohl einer der besten Einsteiger-Roboter, die es fürs Geld so gibt. Die Rede ist vom Roborock Q5 Pro.

Dazu kann der Roboter nicht nur saugen, sondern auch noch wischen. Das ist bei Roborock mittlerweile Standard. Was es für den Preis nicht gibt, ist eine automatische Absaug- und Entleer-Station. Die gäbe es für Aufpreis noch dazu (dann kostet’s gesamt 299,99 Euro). Gerade für Einsteiger und kleine Wohnungen ist so ein Monstrum aber vielleicht gar nicht gefragt. Da ist die Anschaffung des Solo-Roboters (erst einmal) praktischer.

Roborock Q5 Pro für 180 Euro: Das steckt drin

Den 180-Euro-Roborock treibt ein Saugmotor an, der 5.500 Pa Saugkraft aufbringt. Dazu ist der Robo mit einem 770 ml großen Staubbehälter ausgestattet. Die Sensorik, angeführt durch einen LiDAR-Sensor, kartiert deine Wohnung nach Bedarf, erstellt 3D-Karten und umfährt Hindernisse gekonnt. Die Saugbürste ist mit Gummi überzogen, was für die verbesserte Aufnahme von Tierhaaren und Fusseln sorgt.

Beim Wischen unterscheidet das Gerät zwischen zwei Schmutzstufen, anhand derer mehr oder weniger Wasser für die Reinigung gebraucht wird.

Roborock Q5 Pro Datenblatt UVP 349,00 € Verfügbarkeit ja Marktstart Juli 2023 Saugen ✓ Wischen ✓ App-Steuerung ✓ Hindernis-Erkennung ✓ Karten-Funktion ✓

Der UVP des Roborock Q5 Pro liegt bei knapp 350 Euro. Durch den Rabatt bekommst du den Preis-Tipp unter den Roborocks für deutlich unter 200 Euro. Damit bekommst du ihn übrigens neu zu einem Preis, der zuletzt nur für Gebrauchtgeräte veranschlagt wurde. Vor Start des Angebots kostete der Q5 Pro auch immer noch 230 Euro.

→ Roborock Q5 Pro für 179,99 Euro bei Amazon

Mit automatischer Absaug- und Entleerstation, sind es als Variante Q5 Pro+ gut 300 Euro – was ebenfalls ein ziemlich starker Deal ist.

→ Roborock Q5 Pro+ (mit Station) für 299,99 Euro bei Amazon