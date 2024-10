„Let’s Go Mobile“ – so heißen die neuen Tarif-Optionen, welche ab sofort in der Tarifwelt von MediaMarkt zur Verfügung stehen. Mit diesen neuen Mobilfunkverträgen möchte MediaMarkt wohl den Kampf gegen Discount-Anbieter aufnehmen. Dich erwarten nämlich flexible Tarife mit bis zu 80 GB Datenvolumen im 5G-Netz von O2 – und das zum erstaunlich kleinen Preis.

Ab 5,99 Euro pro Monat

Zur Auswahl stehen dir bei den neuen „Let’s Go Mobile“ Tarifen vier verschiedene Optionen, welche sich hauptsächlich im Datenvolumen und den monatlichen Kosten unterscheiden. Die kleinste Variante ist der Let’s Go Mobile S mit 8 GB für nur 5,99 Euro im Monat. Weiter geht es mit der M-Variante, die dir 20 GB für 8,99 Euro bietet. MediaMarkt empfiehlt hingegen den Go Mobile L, der dir 40 GB für 12,99 Euro monatlich zur Verfügung stellt.

Die größte Option, der Go Mobile XL, kommt mit satten 80 GB für 19,99 Euro pro Monat daher. Versandkosten fallen für keinen der Tarife an, und die Anschlussgebühren sind ebenfalls deutlich reduziert. Statt der sonst üblichen 39,99 Euro zahlst du hier nur 9,99 Euro pro Tarif. Alle weiteren Details zu den neuen Tarifen haben wir dir nachfolgend zusammengefasst.

5G, keine Mindestlaufzeit & Allnet-Flat – Das bieten dir die neuen Tarife

Egal, ob 8, 20, 40 oder sogar 80 GB – bei den neuen Verträgen bist du stets mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von O2 unterwegs. Perfekt also für lange Netflix-Sessions oder andere datenintensive Anwendungen. Im Upload sind immerhin maximal 32 MBit/s möglich.

Neben dem Datenvolumen ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS natürlich ebenso mit dabei. Und auch weitere Vorteile wie EU-Roaming sowie die Möglichkeit, den Tarif als eSIM zu nutzen, sind möglich. Ebenfalls praktisch: Trotz Discounter-Preisen gibt’s keine nervige Datenautomatik. Das Beste daran: Du bindest dich nicht für 24 Monate, sondern genießt maximale Flexibilität dank monatlicher Kündigungsfrist.