50 % Rabatt: Netto verscherbelt dieses unheimlich praktische Haushalts-Gadget

Alle Putzmuffel sollten jetzt genau aufpassen. Wenn du saubere Fenster und Fliesen haben möchtest, ohne viel Zeit in die Reinigung zu investieren, solltest du auf keinen Fall diesen Deal verpassen. Im Spotlight steht der Fensterreiniger von CLEANmaxx. Bei Netto kommst du jetzt mit einem Rabatt von 50 Prozent an das Gerät. Außerdem kannst du durch einen Coupon sogar noch mehr sparen. Wie viel du am Ende zahlen musst, erfährst du hier.

Strahlend saubere Fenster – schnell und einfach

Der Fenstersauger kommt mit mehreren Einzelteilen, die du alle zum Putzen brauchst. Im Paket ist unter anderem eine Sprühflasche mit Mikrofaseraufsatz. Damit besprühst du deine Fenster und verteilst die Reinigungsflüssigkeit gleichmäßig. Sollte der Aufsatz mit der Zeit schmutzig werden, ist noch ein weiterer zum Wechseln im Lieferumfang enthalten.

Danach kommt der akkubetriebene Fenstersauger zum Einsatz. Dieser reinigt nicht nur Fenster, sondern auch Fliesen im Bad oder sonstige glatte Oberflächen. Überschüssiges Wasser und Putzmittelreste werden einfach abgesaugt, ohne dass etwas tropft. Für schwer erreichbare Stellen packt dir Netto sogar eine Teleskopstange dazu. Das Ergebnis: Streifenfreie Fenster ohne unschöne Schlieren. Leichter geht’s kaum!

So benutzt du den Fenstersauger

Der Akku des Saugers braucht 3,5 Stunden, um sich vollständig aufzuladen und hält dann bis zu 28 Minuten durch. Das reicht locker, um all deine Fenster auf Hochglanz zu bringen. Planst du, danach auch noch das Bad zu reinigen, musst du den Sauger zwischendurch vermutlich aufladen.

Das kostet der Fenstersauger bei Netto

Normalerweise kostet der Fenstersauger 59,99 Euro, aber Netto hat kräftig am Preis gedreht. 50 Prozent Rabatt gibt es direkt, und mit einem zusätzlichen 6-Prozent-Gutschein sinkt der Preis auf 28,19 Euro.

Dazu kommen zwar noch 5,95 Euro Versandkosten, aber günstiger wirst du das Gadget derzeit nirgendwo finden. Der Preisverlauf zeigt außerdem: So günstig war der Fenstersauger sogar noch nie! Wenn du saubere Fenster ohne viel Aufwand möchtest, ist jetzt also der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Das Modell von Kärcher bekommst du bei Netto übrigens ebenfalls, allerdings ist dieses mit 54,99 Euro um einiges teurer.