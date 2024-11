Mit 61 Prozent Rabatt: Tefal Heißluftfritteuse so günstig wie nie bei MediaMarkt

Wenn an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt und du für alle Leute kochen musst, kann das ganz schön stressig werden. Lass dir doch mit dieser Heißluftfritteuse von Tefal helfen. Die Dual Easy Fry & Grill bietet genug Platz, um beinahe eine ganze Kompanie sattzubekommen. Das Beste: Bei MediaMarkt bekommst du sie aktuell so günstig wie noch nie zu vor! Hier erfährst du alles, was du wissen musst.

Tefal Dual Easy Fry & Grill zum Tiefstpreis

Insgesamt bietet dir die Fritteuse ein Volumen von 8,3 Litern. Das Fassungsvermögen ist unterteilt in zwei Kammern, sodass du zwei Gerichte mit unterschiedlichen Garzeiten gleichzeitig zubereiten kannst. Cool dabei ist, dass du dank der Synch-Funktion beide Garkammern aneinander anpassen kannst, sodass etwa die Pommes zeitgleich mit dem Hühnchen fertig werden. Insgesamt verfügt die Tefal Heißluftfritteuse über acht voreingestellte Programme. Diese backen, braten oder grillen ganz ohne dein Zutun. Du musst also nicht durchgehend ein Auge auf die Fritteuse haben, sondern kannst während der Zubereitungszeit auch etwas anderes erledigen – Multitasking also! Auf der mitgelieferten Grillplatte grillt dir die Fritteuse dein Fleisch oder dein Gemüse auf den Punkt genau so, wie du es am liebsten magst. Nach dem Kochen kannst du die Schubladen der Fritteuse ganz einfach in die Spülmaschine geben.

Trotz der Vielzahl an Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten soll die Heißluftfritteuse bis zu 40 Prozent schneller und 70 Prozent energieeffizienter sein als der Backofen. Wenn du dich für die Tefal Dual Easy Fry & Grill entscheidest, bekommst du zusätzlich eine kostenlose Rezept-App, die dir täglich Inspiration für schnelle Gerichte liefert. Im Jahr 2023 hat sich die Heißluftfritteuse übrigens die Testnote „Sehr gut“ im ETM-Testmagazin verdient.

So viel kostet dich der Testsieger

MediaMarkt schreibt hier einen UVP von 359,99 Euro aus. Der Preisvergleich verdeutlicht, dass hier ein wenig getrickst wurde. Allerdings ist der aktuelle Preis dank Black Week Rabatt von 139 Euro der absolute Tiefstpreis. So günstig bist du vorher noch nie an dieses Frittier-Monster gekommen. Andere Anbieter sind hier teurer, sogar Tefal selbst verlangt 149,99 Euro und damit über 10 Euro mehr. MediaMarkt will keine Versandkosten für die Dual Easy Fry & Grill, sodass es bei den 139 Euro bleibt. Für die Funktionen und die Größe des Küchengeräts ist das ein wirklich anständiger Preis, der die Fritteuse auch zu einem prima Geschenk für unter den Weihnachtsbaum macht.

