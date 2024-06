Der Thermomix ist der Platzhirsch unter den multifunktionalen Küchenmaschinen. Er ist das bekannteste Modell auf dem Markt und wohl das, nach dem die meisten Sehnsüchte in den Küchen des Landes gieren. Eines ist er nicht – besonders günstig. Regulär kostet der Thermomix 1.499 Euro. Fairerweise sei gesagt, dass die direkte Konkurrenz nicht unbedingt günstiger ist. Kaufen kannst du den Thermomix nur beim Hersteller selbst, also bei Vorwerk.

Spannende Tausch-Aktion macht Thermomix jetzt günstiger

Derzeit gibt es die Möglichkeit, beim Kauf des Thermomix einiges zu sparen. Bei Vorwerk läuft nämlich noch bis einschließlich Sonntag, 30. Juni, eine „Alt-gegen-Neu“-Aktion. Dabei bekommst du den Thermomix TM6 um bis zu 400 Euro günstiger, wenn du ein altes Gerät eintauschst. 200, 250 oder eben 400 Euro Rabatt bekommst du, wenn du die älteren Thermomix-Generationen TM21, TM31 oder TM5 eintauschst. Gerade bezüglich des TM5, also dem direkten Vorgänger der aktuellen Version, dürfte sich die Aktion nur für diejenigen lohnen, die ganz explizit eine der exklusiven Funktionen des neueren Modells brauchen.

Besonders cool: Eintausch-Rabatt gilt auch auf KitchenAid, Lidl Monsieur Cuisine und Bosch Cookit

Aber nicht nur alte Thermomix-Modelle sind in der Aktion drin, sondern auch die Küchenmaschinen von Fremdmarken, oft auch „Thermomix-Klone“ genannt. Wer sich also in den vergangenen Jahren eines dieser Geräte – ob von Lidl, Bosch, KitchenAid oder Krups – gekauft hat. Und wer davon nun doch der Ansicht ist, dass es ein Original-Thermomix sein soll, der bekommt 150 Euro Cashback auch für Geräte dieser Art:

Bosch Cookit

KitchenAid Artisan Cook Processor

Silvercrest (Lidl) Monsieur Cuisine

Krups Prep & Cook

Wichtig ist, dass es sich um Geräte handelt, die eine Kochfunktion beinhalten und damit dem Thermomix in der Grundfunktion zumindest ähnlich sind. Die Liste lässt sich auch noch erweitern, etwa um passende Geräte von Aldi oder von weniger bekannten Marken. Interessant ist, dass das Gerät nicht einmal funktionstüchtig sein muss. Auch defekte Geräte kannst du so für einen Mehrwert eintauschen. Wesentlich ist vor allem das Vorhandensein einer Kochfunktion des ursprünglichen Geräts.

Die 150 Euro Rabatt gelten zudem auch für alle „Uralt-Thermomixe“. Hast du zum Beispiel ein Altgerät aus deiner Eltern- oder Großeltern-Generation „geerbt“, kannst du auch dieses für 150 Euro Rabatt gegen den neuen TM6 eintauschen.

→ Hier geht’s direkt zur Thermomix-Aktion

Achtung: Die Aktion endet schon am Sonntag (30. Juni) wieder. Wesentlich dafür ist aber nur der Kauf eines neuen Thermomix TM6. Für dein Eintausch deines Altgeräts hast du mehr Zeit (bis 12.08.2024).

Cashback-Kauf in 3 Schritten: So funktioniert’s

Die Aktion ist recht simpel aufgebaut. Zunächst musst du bis zum Aktionsende den Thermomix TM6 im Basis-Set bestellen. Auf der Rechnung taucht dann noch der Originalpreis auf (1.499 Euro). Erst, wenn du den neuen Thermomix erhalten hast, musst du dein Altgerät erst im beiliegenden Rücksende-Formular beschreiben und das Gerät zusammen mit der Erklärung an Vorwerk zurücksenden. Dafür hast du ein paar Wochen Zeit und die Versandkosten übernimmt Vorwerk per mitgesendetem Retoure-Etikett.

Thermomix TM6 Basis-Set hier bestellen (spätestens bis 30. Juni). In der Lieferung befindet sich ein Retoure-Etikett und eine Rücksende-Erklärung für dein Alt- oder Fremdgerät. Ausgefüllte Rücksende-Erklärung und Altgerät inklusive Zubehör bis zum 12. August kostenlos an Vorwerk senden. Nach Prüfung erfolgt dann die Gutschrift in Höhe des Cashback-Betrags.

Die Rücksende-Erklärung mit allen nötigen Infos und FAQ zum möglichen Alt-/Fremdgerät findest du auch hier auf der Aktionsseite von Vorwerk.

Diese Geräte ersetzt der Thermomix

War der Thermomix vor 30 Jahren noch ein recht einfacher, wenn auch langlebiger Mixer und Rührer mit Kochfunktion, ist er als TM6 mittlerweile zum Tausendsassa in der Küche geworden.

Neben Kochfeld, Backofen, Dörrgerät und Dampfgarer ersetzt der Thermomix Mixer, Mahlwerk, Kartoffelschäler, Waage und einige weitere Geräte. Kombiniert kann der Thermomix dadurch mehr oder weniger selbstständig ziemlich komplexe Gerichte zubereiten. Über das integrierte Display leitet dich das Gerät dabei an, wenn du neue Zutaten hinzugeben musst. So hat Vorwerk mit spätestens mit dem TM6 etwas Besonderes geschafft: Ein Gerät, das für absolute Koch-Muffel und Einsteiger gleichermaßen interessant ist, wie für Profiköche. Selbst das Erstellen der Einkaufsliste übernimmt er für dich. Einkaufen musst du natürlich noch selbst.

Kaufst du den Thermomix, hast du zudem 6 Monate lang Gratis-Zugriff auf das abgestimmte Rezepte-Portal Cookidoo (danach kostet es bei weiterem Bedarf eine jährliche Abo-Gebühr).

