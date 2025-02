Egal, ob du Zwiebeln für einen Salat schneidest, frisches Pesto mixt oder Nüsse für dein Dessert hackst – mit einem normalen Messer dauert das oft zu lange. Doch es geht viel einfacher! Der WMF Küchenminis Zerkleinerer „04.1658.0011” übernimmt die Arbeit für dich: Zutaten einfüllen, Knopf drücken und schon sind sie in Sekunden klein gehackt.

Dabei hilft dir der WMF Zerkleinerer in der Küche

Es ist egal, ob du gerne kochst oder die Vorbereitung des Abendessens eher lästig für dich ist – mit einem Tool, wie dem WMF Zerkleinerer, geht es viel schneller. Ob mehrere Zutaten vermischt oder einzeln: Du gibst einfach die entsprechenden Lebensmittel in den 0,4-Liter-Behälter des Gadgets. So sind Hummus, Guacamole und Co. schnell und ohne viel Arbeit zubereitet. Aber auch Kräuter, Knoblauch, Parmesan und sonstige Zutaten sind einzeln schnell gehäckselt. Das Edelstahlmesser bekommt dabei selbst harte Zutaten, wie Nüsse oder Schokolade, klein. Übrigens: Du kannst mit dem Gerät nicht nur zerkleinern, sondern auch pürieren.

WMF Zerkleinerer – so sieht er aus

WMF verspricht außerdem eine hohe Langlebigkeit des elektrischen Zerkleinerers. Der Behälter ist aus Tritan gefertigt und lässt sich nach dem Kochen einfach in der Spülmaschine reinigen – das gilt übrigens auch für die Schneidemesser. Und das Gehäuse, in dem die Technik steckt, besteht aus Cromargan. Die matte Oberfläche macht in so manch einer Küche echt was her und lässt sich leicht mit einem Lappen reinigen. Für die Extraportion Sicherheit sorgt zudem der Safety-Close-Mechanismus. Denn die Edelstahl-Doppelklinge kann nur dann rotieren, wenn der Deckel wirklich fest aufgesetzt ist.

Fast zum halben Preis: So gut ist der Deal

Vom UVP (54,99 Euro) des Küchen-Gadgets zieht MediaMarkt jetzt satte 41 Prozent ab. Dadurch stehen jetzt nur noch 31,99 Euro auf der Rechnung. Und das ist mit Blick auf den Preisvergleich ein top Angebot. Allerdings ist Amazon sogar noch ein Stück günstiger. Hier kostet das Gadget gerade sogar nur noch 29,99 Euro.

