Hier sparst du doppelt: Samsung-Waschmaschine um rund die Hälfte billiger

Eine Markenwaschmaschine kostet beinahe so viel wie ein Gebrauchtwagen? Das muss nicht sein. Bei MediaMarkt gibt es gerade ein Modell von Samsung mit 46-Prozent Rabatt. Normalerweise hängt hier ein Preisschild von 849 Euro an der Maschine. Doch MediaMarkt hat den Rotstift gezückt und schreibt die Waschmaschine jetzt für 449,99 Euro aus. Parallel zu dem Rabatt läuft auch eine Punkteaktion beim Versandhändler. Noch bis zum 31. Dezember erhältst du nämlich beim Kauf von Samsung-Produkten die doppelte Anzahl an MediaMarkt-Punkten, die du dann in einen Gutschein umwandeln kannst. Doch dazu später mehr, jetzt nehmen wir erst einmal die Waschmaschine genauer unter die Lupe.

46 Prozent Rabatt auf Samsung-Waschmaschine

Du bekommst hier ein Gerät mit einem Fassungsvermögen von acht Kilogramm. Die Waschmaschine ist dadurch auch groß genug für die ganze Familie. Zur Auswahl stehen dir zwölf voreingestellte Programme, darunter auch eine Flecken-Intensiv-Funktion oder ein Hygiene-Dampfprogramm. Das freistehende Gerät hat sich die Energieeffizienzklasse B verdient und schont somit auch langfristig deinen Geldbeutel. Bei MediaMarkt hat die Waschmaschine insgesamt 48 Rezensionen gesammelt und eine gute Gesamtbewertung von 4.6/5 Sternen erzielt.

Der Preisvergleich verrät uns hier, dass MediaMarkt bei der UVP etwas getrickst hat. Allerdings wird auch deutlich, dass 449,99 Euro trotzdem ein guter Preis für die Maschine ist und sie aktuell kein Händler günstiger anbietet. Und dank der Punkteaktion lohnt sich der Kauf bei MediaMarkt ohnehin umso mehr.

So sparst du bei MediaMarkt gleich doppelt

Wie oben schon erwähnt, bekommst du für den Kauf eines Samsung-Geräts bei MediaMarkt die doppelte Anzahl an Punkten. Um diese zu sammeln, musst du dich lediglich bei myMediaMarkt registrieren. Das ist komplett kostenlos und in wenigen Minuten erledigt. Die Punkte werden dir dann auf deinem Benutzerkonto gutgeschrieben und sind volle drei Jahre gültig. Dort kannst du sie sammeln oder direkt in einen Gutschein umtauschen.

Außerhalb der Aktion wäre die Waschmaschine 2.250 Punkte wert. Nun kassierst du aber 4.500 Punkte. Das ist ein nettes Futter für den Punkte-Kontostand und es gibt noch ein weiteres Highlight der Aktion. Du kannst die ersparten Punkte nämlich in einen Samsung-Coupon umwandeln und MediaMarkt verdoppelt den Wert deines Gutscheins.

Im Detail bedeutet das: Wenn du 10.000 Punkte in einen Gutschein für Samsung-Geräte eintauschst, bekommst du nicht wie sonst einen Zehn-Euro-Gutschein, sondern einen mit 20 Euro Warenwert. Diesen kannst du dann auf ein Samsung-Gerät deiner Wahl mit einem Mindestbestellwert von 50 Euro einlösen. Für den 20-Euro-Gutschein liefert dir die Waschmaschine also schon knapp die Hälfte der Punkte. Für die restlichen Punkte sorgt dann etwa die Samsung Galaxy Watch Ultra mit einem Wert von 6.550 Punkten.