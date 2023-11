Marken-Balkonkraftwerk mit 30 % Rabatt: Dieser Black Friday Deal ist unschlagbar

Die Marken-Balkonkraftwerke stammen vom Ladespezialisten Anker. Diese bieten nicht nur Ladekabel und Powerbanks an, sondern haben auch mehrere Balkonkraftwerke im Angebot. Besonders günstig bekommst du diese aktuell beim Smart-Home-Händler tink. Dieser unterbietet Ankers eigene Black Friday Angebote um weitere 100 Euro und bietet die Balkonkraftwerke so zum Allzeit-Bestpreis an.

→ Alle Angebote bei tink

Balkonkraftwerk von Anker

Größter Vorteil bei Ankers Balkonkraftwerken ist, dass du hier alles aus einer Hand bekommst. Davon konnten wir uns neulich auch bei einem Test des Balkonkraftwerks überzeugen, welchen du in Kürze auf unserer Seite findest. Einmal bestellt, kommt das Balkonkraftwerk mit allem, was für den Aufbau benötigt wird. Im Gegensatz zu anderen Balkonkraftwerken, welche ich bisher aufgebaut habe, spart man sich das Nachbestellen von passenden Kabeln oder Zubehör zur Befestigung. Sogar das Werkzeug ist bereits mit dabei.

Auch die Anleitung hilft dabei, den Aufbau so einfach wie möglich zu machen. Diese ist auf Deutsch verfasst und mit vielen Skizzen und Bildern ausgestattet. Damit ist der Aufbau nicht komplizierter als bei Möbeln von Ikea. Und über eine App kannst du jederzeit deine Stromproduktion einsehen.

Komplett-Set mit über 30 Prozent Rabatt

tink bietet verschiedene Sets der Anker Balkonkraftwerke zum Black Friday reduziert an. Dabei unterbietet man die bereits reduzierten Preise von Anker selbst um weitere 100 Euro. So kannst du dir alle Varianten hier zum Allzeit-Bestpreis sichern. Los geht es ab 499 Euro. Doch wie entscheidest du dich für das richtige Set?

Der Wechselrichter ist bei allen Modellen identisch und in Deutschland zugelassen. Er bietet 600 Watt Leistung und kann per Software auf 800 Watt erhöht werden, sobald dies gesetzlich erlaubt ist. Das ist voraussichtlich im kommenden Jahr so weit.

Unterschiede gibt es im Lieferumfang und den Paneelen. Hier kannst du zwischen Standard- und Premium-Paneelen wählen. Die Premium-Paneele haben eine schickere, schwarze Oberfläche, bieten eine etwas höhere Effizienz und haben 15 Jahre Garantie. Doch auch die Standard-Paneele sind mit zwölf Jahren Garantie ausgestattet. Für welches Modell du dich entscheidest, hängt vorrangig von der Optik ab.

Das Premium-Panel (rechts) ist nicht so leicht als Solarpanel erkennbar

Die Balkonkraftwerk-Sets im Überblick

Für die meisten Balkone bietet sich das Set zur Neigungsmontage an. Dieses kostet im Black Friday Angebot 599 oder 899 Euro je nach Panel-Art. Neben dem Balkonkraftwerk selbst mit allen benötigten Teilen kommt dieses Set mit Halterungen für die Neigungsmontage daher. Mit diesen kannst du die beiden Paneele am Geländer deines Balkons befestigen und im benötigten Winkel neigen.

Möchtest du das Balkonkraftwerk hingegen auf einem Flachdach betreiben oder vom Dachdecker auf einem Schrägdach montieren lassen, bekommst du für 499 beziehungsweise 799 Euro das Set auch ohne Halterungen und kannst 100 Euro sparen.

Das dritte Set bietet neben den Halterungen für die Neigungsmontage am Balkon auch noch einen Akku. Dieser kann bis zu 1,6 Kilowattstunden an Energie speichern. So kannst du deinen erzeugten Strom auch nach Sonnenuntergang nutzen. Da Akkus in dieser Größe jedoch recht kostspielig sind, kosten auch die Sets ein gutes Stück mehr. Dafür sind jedoch auch größere Ersparnisse auf der Stromrechnung möglich. Mit Speicher musst du 1.498 beziehungsweise 1.698 Euro einplanen. Ein weiteres Speicher-Modul kostet 999 Euro. Dieses kannst du auch bei allen anderen Sets später nachrüsten.