Da wäre zum Beispiel mit einem Rabatt von 41 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) ein E-Mountainbike von Fischer, das mit einem Side-Click-Akku, modernen hydraulischen Scheibenbremsen und einer 9-Gang-Kettenschaltung ausgestattet ist. Es rollt auf 27,5 Zoll großen Reifen über Stock und Stein und ist natürlich mit einer Federgabel am Vorderrad ausgestattet. Wichtig: Eine Zulassung für den Einsatz im Straßenverkehr hat dieses Rad nicht. Dafür fehlt unter anderem die passende Beleuchtung. Natürlich kannst du das Rad über passendes Zubehör aber entsprechend nachrüsten.

Alurahmen (48 Zentimeter)

Heckmotor mit Schiebehilfe

Sideclick-Akku (8,8 Ah / 422,4 Wh / 48 V)

bis zu 120 Kilometer Reichweite

Gewicht: 23 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: rund 135 Kilogramm

Fischer E-MTB Montis 2206

Statt 1.699 Euro kostet das E-MTB Montis 2206 von Fischer bei Lidl aktuell nur 999 Euro. Einmalig kommen noch Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro dazu. In anderen namhaften Webshops konnten wir dieses E-Bike nicht finden, sodass ein Preisvergleich an dieser Stelle ausscheidet.

Alternative: E-MTB DICE 2.0 von Prophete

Etwas teurer ist das ebenfalls im Einsteiger-Segment angesiedelte E-Mountainbike DICE 2.0 von Prophete. Es bietet auch eine 9-Gang-Kettenschaltung, ist aber mit einem etwas größeren Downtube-Akku ausgestattet. Zudem kommen bei diesem geländefähigen Fahrrad 29 Zoll große Reifen zum Einsatz. Dass hydraulische Scheibenbremsen ebenso wie eine Federgabel verbaut sind, ist mit Blick auf die Sicherheit selbstverständlich. Auch bei diesem Fahrrad musst du aber nachrüsten, wenn du es im öffentlichen Straßenverkehr verwenden möchtest.

Alurahmen (48 Zentimeter)

Heckmotor mit Schiebehilfe

Downtube-Akku (10,4 Ah / 499,2 Wh / 48 V)

bis zu 130 Kilometer Reichweite

Gewicht: 24 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: rund 140 Kilogramm

Prophete E-Bike Mountainbike DICE 2.0

Statt knapp 2.300 Euro (UVP) verlangt Lidl für das Prophete DICE 2.0 aktuell nur 1.499 Euro, gewährt also einen Rabatt in Höhe von 34 Prozent. Einmalig 18,90 Euro Lieferkosten kommen auch hier dazu. Preistipp: Für knapp 1.392 Euro inklusive Versandkosten kannst du dir dieses E-MTB derzeit bei Otto sichern.

Fischer Trekking E-Bike Viator 4.2 bei Lidl im Angebot

Sowohl für Herren als auch für Damen bietet Lidl zudem das Trekking-E-Bike Fischer Viator 4.2 mit 28 Zoll großer Bereifung an. Es steht wahlweise mit einem 522 oder 711 Wh großen Akku sowie in verschiedenen Rahmenhöhen zur Verfügung. Schon ab Werk ist die Ausstattung so gewählt, dass eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr erlaubt ist. Neben einer 9-Gang-Kettenschaltung kannst du dich bei diesem E-Bike auch auf hydraulische Scheibenbremsen und eine Federgabel freuen.

Alurahmen (45 / 50 / 55 Zentimeter)

Mittelmotor mit Schiebehilfe

Rahmen-Akku (14,5 Ah / 522 Wh / 36 V)

Rahmen-Akku (19,6 Ah / 711 Wh / 36 V)

bis zu 120 / 170 Kilometer Reichweite

Gewicht: 25 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: rund 150 Kilogramm

Fischer Trekking E-Bike Viator 4.2

Der Preis für das Fischer E-Bike Trekking Viator 4.2 liegt abhängig von der gewählten Variante zwischen 1.899 Euro und 1.966 Euro. Der Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis liegt zwischen 22 und 26 Prozent. Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro kommen einmalig auch hier hinzu.

Fischer E-Bike ATB Terra 4.0i für Abenteurer

Und dann wäre da noch das Fischer E-Bike ATB Terra 4.0i, ein All-Terrain-Bike, mit dem du dich auf jedem Untergrund wohlfühlen solltest. Es ist mit 29 Zoll großen Reifen, einer 10-Gang-Kettenschaltung und einer Federgabel mit Lockoutfunktion ausgestattet. Hydraulische Scheibenbremsen sind natürlich auch hier Teil der Ausstattung. Ebenso LED-Beleuchtung, die unter anderem ein 90 LUX starkes Frontlicht beinhaltet.

Alurahmen (43 / 45 / 55 Zentimeter)

Mittelmotor mit Schiebehilfe

Rahmen-Akku (17,5 Ah / 630 Wh / 36 V)

bis zu 150 Kilometer Reichweite

Gewicht: 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: rund 135 Kilogramm

Fischer E-Bike ATB Terra 4.0i

Egal, für welche Größe du dich entscheidest, der Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis in Höhe von 2.799 Euro liegt bei allen E-Bike-Modellen des Fischer ATB Terra 4.0i bei 28 Prozent. Und das hat zur Folge, dass der Verkaufspreis in allen Fällen unter die 2.000-Euro-Grenze sinkt. Am Ende stehen 1.999 Euro zuzüglich 18,90 Euro für den Versand auf dem Preisschild. Unter dem Strich ist das der aktuell beste Verkaufspreis, den du bei einem Kauf dieses E-Bike-Modells erzielen kannst. Ein echtes E-Bike-Schnäppchen also.

