Hurra, hurra, der März ist da. Und passend dazu startet auch wieder die E-Bike-Saison. Da verwundert es wenig, dass unter anderem bei Lidl die passenden Schnäppchen-Angebote durchstarten. Ab sofort ist es über den Onlineshop des Lebensmittel-Discounters möglich, neben einem Trekking E-Bike von Prophete auch ein E-Mountainbike von Telefunken und ein City E-Bike von Zündapp zum Sonderpreis zu kaufen. In der Spitze warten bis zu 48 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP).

Prophete E-Bike ATB bei Lidl zum Sonderpreis kaufen

Wer es sportlich mag, wird sich über das Angebot zum Prophete E-Bike ATB Twentyniner mit 29-Zoll-Bereifung freuen. Denn dieses Trekking E-Bike sieht nicht nur sportlich aus, es ist auch auf sportliches Fahren ausgelegt. Etwa während die tägliche Pendelrunde zur Arbeit oder während eines entspannten Wochenendausflugs. Dafür ist das Rad mit einer Federgabel von Suntour ausgestattet und verfügt über eine Kettenschaltung von Shimano mit neun Gängen. Die Beleuchtung inklusive Standlichtfunktion ist bereits ab Werk vormontiert. Schneller Stand ist über hydraulische Scheibenbremsen garantiert. Eine Rücktrittbremse gibt es aber nicht.

Rahmenhöhe: 48 Zentimeter

Rahmenmaterial: Aluminium

Akku: AEG Downtube (499,2 Wh / 10,4 Ah / 48 V)

Schiebehilfe vorhanden

Reichweite: bis zu 130 Kilometer

E-Bike-Gewicht: 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: circa 150 Kilogramm

Prophete E-Bike ATB Twentyniner

Geliefert wird das Prophete E-Bike inklusive einer am Gepäckträger montierbaren Packtasche zu einem Preis von 1.299 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 36 Prozent auf den UVP, der eigentlich bei knapp 2.040 Euro liegt. Einmalig kommen 5,95 Euro Lieferkosten und 12,95 Euro Speditionsaufschlag hinzu. Derzeit wird das E-Bike nur über den Webshop von Lidl verkauft.

Telefunken E-Mountainbike Aufsteiger M922 im Angebot

Ebenso hat Lidl jetzt das Telefunken E-Mountainbike „Aufsteiger M922“ zum Sonderpreis im Angebot. Es steht in zwei Farben (Blau / Graphit) zur Verfügung und ist wahlweise mit 27,5 oder 29 Zoll großen Reifen ausgestattet. Das Hardtail-MTB bietet über eine Kettenschaltung von Shimano nicht weniger als 24 Gänge und verfügt ebenfalls über hydraulische Scheibenbremsen. Ein hohes Maß an Sicherheit ist bei den Ausflügen ins Gelände also gewährleistet.

Rahmenhöhe: 48 Zentimeter

Rahmenmaterial: Aluminium

Akku: Greenway Unterrohr (504 Wh / 14 Ah / 36 V)

Schiebehilfe vorhanden

Reichweite: bis zu 120 Kilometer

E-Bike-Gewicht: 25 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: circa 120 Kilogramm

Telefunken E-Bike Mountainbike Aufsteiger M922

Bei diesem E-MTB liegt der UVP eigentlich bei knapp 2.000 Euro. Lidl zieht 43 Prozent ab und bietet das Rad für 1.129 Euro an. Und zwar unabhängig von der gewählten Reifengröße. Lieferkosten (5,95 Euro) und ein Zuschlag für die Lieferung per Spedition (12,95 Euro) sind auch hier extra zu zahlen. Günstiger bietet das Rad momentan trotzdem kein anderer Webshop an. Wichtig: In der angebotenen Ausstattung ist das Rad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Unter anderem, weil die entsprechende Beleuchtung fehlt. Die kannst du aber natürlich über das passende Zubehör nachrüsten.

Zündapp E-Bike City Green 3.7 bei Lidl im Angebot

Wahlweise mit 26 oder 28 Zoll großen Reifen steht das Zündapp E-Bike City Green 3.7 bei Lidl zum Sonderpreis zur Verfügung. Bei diesem Angebot ist eine eher ältere Zielgruppe angesprochen, die mit einem elektrifizierten Stadtrad mobil bleiben möchte. Neben einer Rücktrittbremse sind bei dem Rad mechanische V-Bremsen (Felgenbremsen) montiert und es stehen sieben Gänge über eine Nabenschaltung von Shimano zur Verfügung. Außerdem ist eine Federgabel montiert.

Rahmenhöhe: 46 oder 48 Zentimeter

Rahmenmaterial: Aluminium

Akku: Lithium-Ionen Sitzrohr (374,4 Wh / 10,4 Ah / 36 V)

Schiebehilfe vorhanden

Reichweite: bis zu 115 Kilometer

E-Bike-Gewicht: 25 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: circa 120 Kilogramm

Zündapp E-Bike City Green 3.7

Regulär würde das City E-Bike 1.799 Euro (26 Zoll) respektive 1.849 Euro (28 Zoll) kosten. Lidl reduziert den Preis um bis zu 48 Prozent und bietet es in beiden Größen für 949 Euro zuzüglich Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro an. Damit stattet Lidl auch dieses Pedelec mit einem Top-Preis aus. Nirgendwo ist es aktuell günstiger zu haben.

