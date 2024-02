Sowohl für die Autowäsche, als auch für Steinplatten im (Vor-)Garten oder die Gartenmöbel – ein Hochdruckreiniger macht dir den Frühjahrsputz viel leichter. Und bei Aldi kommst du jetzt besonders preiswert an ein Modell der Hausmarke Ferrex mit 170 bar und 2.400 W. Was du für den Angebotspreis von 99,99 Euro alles erwarten kannst, schauen wir uns hier genauer an.

Hochdruckreiniger für unter 100 Euro: Das bietet das Gartengerät

Der Ferrex Hochdruckreiniger ist perfekt für die Reinigung im Außenbereich geeignet. Dabei bist du dank des 10 Meter langen Hochdruckschlauchs äußerst flexibel. Der Schlauch lässt sich zudem auf einer integrierten Schlauchtrommel aufrollen, wodurch du in der Garage immer Ordnung hast. Praktisch ist außerdem die Druckanzeige an der Spritzpistole. Hier kannst du den Druck stetig überprüfen und beschädigst so keine Oberflächen. Der Teleskopgriff ist obendrein höhenverstellbar, sodass du an jeder Stelle und mit jeder Körpergröße optimal arbeiten kannst.

Darüber hinaus ist hier ein Reinigungsmittelbehälter verbaut, um etwa das Auto auch mit Putzmittel von hartnäckigem Winterschmutz zu befreien. 0,5 Liter Reinigungsmittel sind dafür im Lieferumfang gleich enthalten. Neben dem Hochdruckreiniger und der Spritzpistole samt Strahlrohr erhältst du noch einige weitere Aufsätze, die dir bei der Reinigung behilflich sind. So ist hier ebenso eine Rotationsbürste, eine Vario Druckdüse sowie eine Turbodüse mit dabei. Dem Frühjahrsputz steht nichts mehr im Weg!

Knapp 100 Euro bei Aldi: Wir machen den Preis-Check

Schauen wir abschließend noch kurz auf den Preis. Aldi möchte für den Hochdruckreiniger derzeit nur 99,99 Euro haben (+ 5,95 Euro Versandkosten). Und der Preis ist nicht nur im Verhältnis zu vergleichbaren Modellen der Marke Kärcher sehr gut, sondern auch im Vergleich zu anderen Anbietern im Netz (siehe Preisvergleich). Günstiger verkauft aktuell nämlich kein anderer Shop das Gartengerät.

Übrigens: Auch eine Elektro-Heckenschere der Marke Ferrex kannst du dir gerade günstig bei Aldi sichern. Der Discounter veranschlagt 39,99 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) für das Gartengerät mit 610 mm Schnittlänge.