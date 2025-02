Bei O₂ läuft noch bis zum 6. Mai eine Rabatt-Aktion, bei der du dir das O₂ TV M Paket vergünstigt sichern kannst. Den ersten Monat bekommst du hierbei sogar gratis. So kannst du den Dienst zunächst ganz unverbindlich ausprobieren und im Zweifel nach einem Monat wieder kündigen. Das Abo kannst du übrigens auch während der gesamten Mitgliedschaft monatlich kündigen.

O₂ TV: Das ist alles für unter 5 Euro enthalten

Wenn du Zugriff auf RTL, Sat.1, ProSieben, die öffentlich-rechtlichen und viele mehr TV-Sender haben möchtest, ist O₂ TV eine gute Wahl. Denn hierüber kannst du mehr als 130 Sender bequem in HD streamen. Und das Beste: Aktuell bekommst du sogar drei Monate Joyn Plus+ geschenkt. So kannst du eine Zeit lang viele Serien und TV-Shows on demand sogar ganz ohne Werbung schauen.

Im O₂ TV M Paket hast du weiterhin Zugriff auf vielfältige Serien und Filme der O₂ TV Mediathek und kannst bis zu fünf Nutzerprofile einrichten. Bis zu vier Streams sind hier parallel möglich, sodass jedes Familienmitglied sein Lieblings-Programm theoretisch zeitgleich schauen kann. Das geht übrigens nicht nur über einen Smart-TV, sondern auch über Tablet oder Smartphone. Du kannst dir dein Lieblings-TV-Programm also ebenso entspannt mit ins Bett oder in die Küche nehmen.

Das M-Paket ist allerdings nicht fürs TV-Streaming unterwegs oder im EU-Ausland nutzbar. Ist dir das wichtig, solltest du dich fürs Paket O₂ TV L für 9,99 Euro pro Monat (ab dem 2. Monat, vorher 1 Gratismonat) entscheiden. Willst du zusätzlich auch noch Zugriff auf Netflix Standard (mit Werbung) haben, kannst du O₂ TV XL für 12,99 Euro monatlich wählen (12 Monate Netflix inklusive).

Auch für unterwegs oder mit Netflix: Alle Optionen im Überblick

Bei allen drei Paketen kannst du weiterhin bis zu 100 Stunden deines Lieblings-TV-Programms aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt anschauen – bei Werbung kannst du dann später einfach vorspulen. O₂ TV M ist mit 0 Euro im ersten Monat und anschließend 4,99 Euro pro Monat (statt 6,99 Euro) definitiv die preiswerteste Option. Wer das TV-Streaming auch unterwegs oder im EU-Ausland nutzen beziehungsweise Zugriff auf Netflix haben will, sollte sich die anderen beiden Pakete einmal anschauen.

Hier noch einmal eine Übersicht über alle O₂ TV Optionen:

