Irrer Preis! MediaMarkt reduziert Samsung Waschmaschine um 54 %

Eine gute Waschmaschine ist Pflicht in jedem Haushalt. Im Angebot ist jetzt das Haushaltsgerät von Samsung mit der eingängigen Bezeichnung „WW1BBBA049AWEG Bespoke“. Hierbei handelt es sich um einen klassischen Frontlader – die Wäsche lässt sich also bequem von vorne beladen. Welche Features sonst noch für den Haushaltshelfer sprechen und wie gut der Preis ist, erfährst du hier.

14 Waschprogramme und 11 Kilo Volumen

Die Samsung Waschmaschine ist für den freistehenden Gebrauch gedacht. Sie lässt sich also ohne großen Aufwand in die Waschküche oder eine Nische in der Wohnung stellen. Mit Maßen von 60 x 85 x 60 Zentimetern ist sie dabei aber nicht zu wuchtig. Dafür bietet sie trotzdem ein üppiges Füllvolumen von 11 Kilogramm. So ist die Waschmaschine auch für Familien bestens geeignet, die nicht mehrfach pro Woche waschen wollen. Aber keine Sorge: Die Maschine erkennt automatisch die Beladungsmenge und passt etwa die Wassermenge entsprechend an. Auch den Verschmutzungsgrad bestimmt das Gerät und trifft automatisch die passenden Einstellungen.

Insgesamt stehen dir 14 Waschprogramme zur Verfügung. So gibt es unter anderem einen extra Waschgang für empfindliche Textilien, ein Eco-Programm, ein Hygiene-Dampfprogramm und die Option „Schnelle Wäsche“, wenn du einmal wenig Zeit hast. Die wichtigsten Informationen hast du zudem über das verbaute Display im Blick. Hier siehst du zum Beispiel, wie lange die Maschine noch benötigt, bis sie fertig ist. Wichtig ist vielen zudem der Energieverbrauch – insbesondere bei Geräten, die regelmäßig genutzt werden. Die Samsung-Maschine ist mit der besten Energieeffizienzklasse „A“ ausgezeichnet und verbraucht nur 0,53 kWh im Eco-Programm. Die Lautstärke, die beim Schleudern entsteht, gibt der Hersteller mit 72 dB an – ein durchschnittlicher Wert, der wirklich erst beim Schleudern entsteht. Beim reinen Waschvorgang sind Waschmaschinen in der Regel ein gutes Stück leiser.

Statt 1.199 Euro – jetzt kostet die Waschmaschine nur 549 Euro

Nun zum Preis. MediaMarkt will für die Waschmaschine von Samsung gerade nur noch 549 Euro, was einem Preisnachlass von 54 Prozent entspricht. Das Gerät kostet nämlich ursprünglich 1.199 Euro (UVP). Jedoch kommen noch 29,90 Euro für die Lieferung (bis zum Verwendungsort) dazu. Optional kannst du für weitere 30 Euro einen Anschluss- und Aufbauservice inklusive Altgerätemitnahme hinzubuchen. Aber wie gut ist nun eigentlich der Preis? Schauen wir dazu einmal auf den Preisverlauf. Hier zeigt sich, dass das Haushaltsgerät noch nie günstiger zu haben war. Derzeit verkauft es auch kein anderer Anbieter preiswerter (siehe Preisvergleich).

Übrigens: Der Deal ist Teil der Oster-Angebote bei MediaMarkt, die noch bis zum 8. April laufen. Hier sind auch einige andere coole Deals zu finden. Schau einfach mal vorbei.