iPhone 14 Pro im Preissturz: So günstig war das Apple-Flaggschiff noch nie zuvor

Mit dem iPhone 14 Pro hat Apple einen neuen Maßstab gesetzt. Erstmals seit mehreren Jahren hat der kalifornische Hersteller das Design der Front grundlegend verändert – und auch technisch hat es sich noch einmal weiter entwickelt. Auch jetzt bekommst du es zwar immer noch zum Oberklasse-Preis. Doch immerhin nochmal über 140 Euro günstiger, als noch im Januar dieses Jahres. Und damit so günstig, wie nie zuvor. Wo du dir den Deal schnappen kannst und wie gut er wirklich ist, klären wir hier.

iPhone 14 Pro zum Schnäppchenpreis: So gut ist das Angebot

Wenn du das erste iPhone mit der dynamischen Insel selbst in den Händen halten möchtest, kannst du es dir jetzt zum Preis von 1.144 Euro bei eBay sichern. Seit Mitte Januar rauschte der Preis für das Apple-Handy nach unten (Link zum Preisverlauf bei günstiger.de) – jetzt hat er sich bei 1.144 Euro konsolidiert. Zuvor kostete es an einem Tag im November einmal 1.219 Euro, ansonsten hast du es aber nicht unter 1.279 Euro bekommen. Das Angebot gilt für die Version in Silber mit 128 GB internem Speicherplatz.

Möchtest du es in Schwarz bestellen, zahlst du aktuell mit 1.159 Euro ein paar Groschen mehr. In beiden Fällen sind die Angebote allerdings mit dem Hinweis „Mehr als 10 verfügbar gebrandmarkt. Zuletzt war das iPhone 14 Pro bei eBay nach kurzer Zeit bereits ausverkauft. Wie lange es diesmal zu dem Preis zu haben ist, bleibt daher ungeklärt.

Bei dem Händler, der das iPhone in beiden Farben zum Schnäppchenpreis verkauft, handelt es sich um einen „Verkäufer mit Top-Bewertung“. Diese Auszeichnung bekommen nur Händler von eBay, die einen hervorragenden Kundenservice bieten und weitere scharfe Kriterien erfüllen. Mehr dazu findest du hier.