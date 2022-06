i7-Notebook mit 8 GB RAM für unter 460 Euro: Jetzt bei MediaMarkt sichern

Neues Laptop gefällig? Bei MediaMarkt bekommst du derzeit ein i7-Notebook mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn für nur 459 Euro steckt eine Menge starker Hardware in dem PEAQ Notebook Classic (C150-7S8512DV). Highlights sind definitiv der schnelle i7-Prozessor von Intel sowie die große SSD-Festplatte. Wir schauen uns das Gerät einmal genauer an.

i7-Notebook: Schnelles Gerät mit großem Bildschirm

Das i7-Notebook von PEAQ kommt in einem schicken grauen Design und einem großen 15,6-Zoll-Display. Es löst mit Full-HD auf und läuft mit IPS-Technik, die für ein gutes Bild mit hoher Farbtreue sorgt. Einziges Manko: Die Bildschirmränder sind vergleichsweise breit. Doch bekanntlich kommt es vielmehr auf die inneren Werte an. Und hier überzeugt das Notebook allemal. So sorgt der Intel i7-Chip für eine schnelle Performance bei deinen täglichen Aufgaben. Unterstützt wird der leistungsstarke Prozessor zudem durch 8 GB Arbeitsspeicher.

Und für alle deine Dateien, wie Fotos, Videos oder Dokumente bietet das Notebook dank seiner 512-GB-Festplatte eine Menge Speicherplatz. Besonders angenehm im Alltag: Die SSD-Platte sorgt weiterhin dafür, dass Anwendungen schnell starten und das Gerät zügig hochgefahren ist. Mit dem PEAQ-Notebook bist du darüber hinaus sowohl für zu Hause als auch unterwegs gut ausgerüstet. Denn der verbaute Akku bietet dir laut Hersteller bis zu 8 Stunden Laufzeit – optimal für einen Arbeitstag.

Preis-Leistungs-Kracher bei MediaMarkt

Weiterhin ist als Grafikkarte eine Intel Iris Grafik 540 verbaut, die Bilder, Videos und Co. ansprechend darstellt. An Anschlüssen stehen dir ein HDMI-Anschluss, zwei USB 3.1- sowie ein Klinkenanschluss zur Verfügung. Auch ein Micro-SD-Slot ist integriert. Somit hast du sämtliche Anschlüsse direkt im Notebook verbaut und musst nicht lästig mit Adaptern herumhantieren. Mit einem Gewicht von 1,95 Kilogramm ist das Notebook zwar kein Leichtgewicht, aber dennoch leicht genug, um es im Rucksack zu transportieren.

Insgesamt bietet das i7-Notebook ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Alltag. Bei leistungsintensiven Anwendungen – wie Videoschnitt oder aufwendigen Spielen – wird es allerdings an seine Grenzen stoßen. Das Gerät bekommst du aktuell für 459 Euro bei MediaMarkt.