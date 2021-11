Brandneues Huawei-Smartphone mit Vertrag schon günstiger: Dieses Detail macht den Deal besonders

Bei der O2-Marke blau.de ist das Huawei nova 9 aktuell mit 10-GB-Tarif und gratis dazugelegten Kabellos-Kopfhörern – die Huawei FreeBuds Pro – im Angebot. Tarif und Smartphone kosten monatlich keine 20 Euro, dazu wird kein Anschlusspreis fällig und das ohne Vertrag 499 Euro (UVP) teure Smartphone, steht auf der Rechnung mit einem einmaligen Preis von 25 Euro.

Huawei nova 9 mit Vertrag: Das steckt im Angebot

Der Tarif-Tipp des Anbieters ist ein Blau Allnet XL mit 10 GB LTE-Datenvolumen. In dieser Kombination kostet der Vertrag monatlich 19,99 Euro. Benötigst du nur 4 GB, kannst du monatlich 2 Euro sparen. Die 13-GB-Version ist mit dann 24,99 Euro ein gutes Stück teurer. Insgesamt findest du im 10-GB-Deal das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und das 500-Euro-Handy wird so zum Schnäppchen. Insbesondere durch die Gratis-Zugabe. Mehr dazu weiter unten im Artikel.

Mit dabei ist außerdem noch eine Allnet-Flat. Daten verbrauchst du im O2-LTE-Netz bei maximaler Download-Geschwindigkeit von 21,6 Mbit/s.

Verfügbar ist das Smartphone in diesem Angebot mit 128 GB und nur in der schwarzen Farbversion. Das Huawei nova 9 verbindet einige Flaggschiff-Merkmale mit grundsolider Mittelklasse-Performance. So gibt es hier ein 120-Hz-Display, eine 50-Megapixel-Kamera und eine 40-Watt-Schnelllade-Technik, mit der der 4.300 mAh große Akku in kurzer Zeit wieder aufgeladen wird.

Im Test konnte das Handy mit seiner Leistung überzeugen. Allerdings bleibt das Manko, dass Huawei trotz Android-Betriebssystem nach wie vor nicht auf die Google-Dienste setzt, die das System abrunden. Stattdessen sind die Huawei Mobile Services mit draufgepackt, ein immer besser eingebundenes Ökosystem aus Service-Apps, dem die Käuferschaft jedoch mit geteilter Meinung gegenübersteht.

Huawei Nova 9 Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 778G (4G) Display 6,57 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.300 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 175 g Farbe Schwarz, Blau, Grün, Violett Einführungspreis 499 € Marktstart Oktober 2021

Gratis dazu: Die Huawei FreeBuds Pro

Ohne Aufpreis mit dabei sind in diesem Angebot die Huawei FreeBuds Pro. Und diese Kabellos-Kopfhörer sind mehr als nur ein Geschenke-Gimmick. Vielmehr sind sie in diesem Bundle ein gewichtiges Kaufargument. Die Kopfhörer bieten guten Klang, Noise-Cancelling und ein ansprechendes Design, was sie zu ernsten Konkurrenten für Apples AirPods Pro macht. Im Test der FreeBuds Pro überzeugte uns zudem die grandiose Akkulaufzeit, was die kleinen Ohrstecker auch zu guten Langstrecken-Begleitern in Zug oder Flieger macht. Lediglich der Preis erschien zunächst hoch. Das Argument ist im Kombi-Deal von blau.de allerdings ausgemerzt.