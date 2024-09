Großer Saugroboter-Abverkauf bei Amazon: Diese Ecovacs-Geräte lohnen sich

Die Premium-Saugroboter von Ecovacs sind eine tolle Hilfe beim täglichen Hausputz. Neben einer hohen Saugkraft punkten die Geräte oftmals nämlich ebenso mit starken Wischfunktionen, welche für blitzblanke Böden sorgen. Wenn du dir dann noch einen Roboter samt Station holst, kannst du komplett die Füße hochlegen, denn das Gadget reinigt sich dann sogar autonom.

Genau solche Saugroboter von Ecovacs kannst du dir jetzt bis zu 36 Prozent günstiger holen. So kostet etwa das neue Premium-Modell, der Deebot X5 Omni, erstmals keine 1.000 Euro mehr. Wer hingegen eine günstige Alternative sucht, greift zu diesem Saugroboter für 449 Euro. Und auch andere Gadgets wie ein Fensterputzroboter sind einen Blick wert.

Unser Saugroboter-Tipp: Wischfunktion, Station & ordentlich Power für unter 450 Euro

In den aktuellen Ecovacs-Angeboten schlummern einige tolle Deals. Unser absolutes Highlight ist aber der bereits erwähnte Schnäppchen-Tipp für nur 449 Euro. Das Gerät mit dem Namen Ecovacs Deebot N20 Pro Plus ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt und eigentlich mit einem UVP von 499 Euro versehen. Jetzt purzelt der Preis erstmalig um 50 Euro (zum Preisverlauf).

Und für diesen verhältnismäßig niedrigen Preis bekommst du tatsächlich ein echtes Top-Gerät. Allen voran die Saugkraft von 8.000 Pa sollte selbst den schwersten Schmutz locker aufsaugen können, während die ZeroTangle-Technologie dafür sorgt, dass sogar Haare effektiv entfernt werden. Dadurch eignet sich das Gadget etwa auch perfekt für Haustierbesitzer. Gleichzeitig besitzt der Saugroboter aber ebenso eine hochwertige Wischfunktion. Mittels Vibrationen schrubbt das Wischpad dadurch selbst hartnäckige Flecken mühelos weg. In Kombination mit der präzisen Navigation dank TrueMapping sowie praktischen Features wie der Teppicherkennung sind saubere Böden garantiert.

Abgerundet wird der exzellente Gesamteindruck dann noch von der beutellosen PureCyclone Station – du musst also keinerlei Beutel kaufen, was sowohl deinen Geldbeutel als auch die Umwelt schont. Die Station steuert der kleine Putzteufel nach getaner Arbeit selbstständig an. Hier lädt er den Akku – welcher übrigens bis zu 300 Minuten durchhalten soll – nicht nur eigenständig auf. Der Staubbehälter wird ebenso automatisch entleert. Die Station besitzt dafür ein großes Fassungsvermögen von 1,5 Litern, wodurch du selbst bis zu 45 Tage nicht tätig werden musst.

Weitere tolle Deals von Ecovacs

Neben dem Ecovacs Deebot N20 PRO Plus gibt es aktuell aber auch noch viele weitere Saugroboter und andere Putzgadgets des Herstellers bei Amazon im Angebot. Hierzu zählt unter anderem eine Saugroboter-Akkusauger-Kombi oder ein Fensterputzroboter. Hier findest du alle Deals auf einen Blick: