Galaxy S24 Ultra: Jetzt schon mit 500 Euro Rabatt bei Vodafone

Kurz nach der Vorstellung der neuen Galaxy S24 Reihe gibt es bei den verschiedenen Netzanbietern selbstverständlich direkt auch passende Tarif-Bundles zu entdecken. Vodafone setzt sich dabei mit einer coolen Trade-in-Aktion von der Konkurrenz ab. Tauschst du dein altes Smartphone ein, winkt dir etwa beim Ultra-Modell ein Bonus von mindestens 500 Euro! Und bei den anderen beiden Versionen kannst du ebenfalls ordentlich sparen. Wir stellen dir die Aktion und Angebote genauer vor.

500 Euro Rabatt? So funktioniert die Trade-in-Aktion

Bis zum 30. Januar winkt dir bei Vodafone nicht nur ein Speicher-Upgrade – bei dem du die neue Galaxy S24 Reihe ohne Aufpreis mit dem jeweils größeren Speicherplatz bekommst – sondern auch noch ein großer Trade-in-Bonus. Diese Aktion läuft noch bis zum 29. Februar und lohnt sich insbesondere beim Ultra-Modell gewaltig. Wenn du dein altes Smartphone (mindestens 1 Euro Restwert) eintauschst, bekommst du hierbei nämlich mindestens 500 Euro zurück! Sollte dein Smartphone mehr als 260 Euro wert sein, bekommst du sogar noch mehr Geld zurück. Der Tauschbonus wird dabei übrigens mit je 20 Euro auf die ersten 12 Monatsrechnungen gutgeschrieben. Den Rest bekommst du als Gutschrift auf dein Vodafone-Kundenkonto.

Selbstverständlich gibt es diese Aktion ebenso zum normalen Galaxy S24 sowie zum Plus-Modell. Hier fällt der Mindestbonus mit 380 Euro (12 x 10 Euro Rabatt) allerdings etwas niedriger aus. Wenn du bei dir noch ein altes Smartphone liegen hast, solltest du aber unbedingt von der coolen Aktion Gebrauch machen.

Diese Tarif-Optionen bietet dir Vodafone zur Galaxy S24 Reihe

Der Rabatt ist also auf jeden Fall schon mal ordentlich. Doch wie steht es um die Tarife selbst? Bei Vodafone hast du die Wahl zwischen mehreren interessanten Optionen, welche wir dir für die einzelnen Galaxy S24 Modelle jetzt genauer vorstellen.

Los geht’s mit dem normalen Galaxy S24. Hier hast du die Wahl zwischen 24 GB für 61,99 Euro pro Monat (GigaMobil S) oder 50 GB für monatlich 69,99 Euro (GigaMobil M). In beiden Fällen bist du mit bis zu 500 MBit/s blitzschnell im starken 5G-Netz von Vodafone unterwegs. Eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming sind ebenso mit an Bord. Für das Samsung-Handy zahlst du beim GigaMobil S Tarif außerdem zusätzlich noch einen einmaligen Gerätepreis von 49,90 Euro. Beim Vertrag mit 50 GB Datenvolumen kostet dich das Smartphone hingegen nur einen Euro extra. Alle Personen unter 28 Jahren können sich diese Tarife – sowie zusätzlich auch eine Vielsurfer-Option mit 100 GB – übrigens noch etwas günstiger sichern.

→ Galaxy S24 bei Vodafone

Beim Galaxy S24 Plus gibt es vor allem einen spannenden Tarif-Deal bei Vodafone. Im Bundle mit dem GigaMobil M Tarif – welcher dir hier ebenso 50 GB, eine Allnet-Flat und Co. liefert – zahlst du monatlich 79,99 Euro. Die Samsung-Neuheit sicherst du dir für lediglich einen Euro dazu. Young-Optionen sind beim Galaxy S24 Plus ebenfalls vorhanden und drücken den Preis.

→ Galaxy S24 Plus bei Vodafone

Insbesondere aufgrund des hohen Trade-in-Bonus lohnt sich das Angebot zum Galaxy S24 Ultra aber am meisten. Das Top-Modell der neuen Samsung-Serie kostet dich dabei einmalig 149,90 Euro, während der 50-GB-Tarif mit 79,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt. Über den Tauschbonus kannst du die monatlichen Kosten – wie eingangs erklärt – natürlich jeweils noch gewaltig reduzieren.

→ Galaxy S24 Ultra bei Vodafone