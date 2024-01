Galaxy S24: Hier lohnt sich das Vorbestellen auch ohne Tarif – Spare bis zu 150 Euro

Du bist mit deinem aktuellen Mobilfunkvertrag schon zufrieden, suchst aber dennoch nach einer Möglichkeit, günstiger an die neuen Galaxy S24 Smartphones zu kommen? Dann solltest du bei freenet vorbeischauen! Über eine interessante Trade-in-Aktion sicherst du dir die aktuellen Samsung-Modelle komplett ohne Vertragsbindung bis zu 150 Euro billiger. Wir schauen uns die Angebote hier genauer an.

Über 150 Euro billiger: So funktioniert die Rabatt-Aktion

Wie der Name schon andeutet, musst du bei der Trade-in-Aktion von freenet zur Galaxy S24 Reihe dein altes Smartphone eintauschen. Soweit so normal, doch hier kommt der Clou: Egal, wie viel dein Handy wert ist, du bekommst stets einen Bonus von 100 bis 150 Euro on top zum normalen Tauschwert. Selbst wenn dein Altgerät lediglich einen Euro wert sein sollte, winkt dir beim Kauf also ein dreistelliger Rabatt. Die Aktion läuft dabei noch bis zum 31. März. Bis zum 30. Januar sicherst du dir zudem ohnehin ein Speicher-Upgrade. Du kannst dir dadurch immer die Version mit dem größeren Speicher schnappen – komplett ohne Aufpreis. Schnell sein lohnt sich also dennoch.

Die Höhe des Bonus ist dabei abhängig vom S24-Modell, für das du dich entscheidest und wird auf den Aktionsseiten stets schon abgezogen. Während dir bei der normalen Version und dem Plus-Modell jeweils 100 Euro Rabatt winken, bekommst du bei der Ultra-Variante sogar satte 150 Euro Abzug. Die Preise sehen dadurch wie folgt aus:

Hinzu kommt natürlich stets noch der Wert deines alten Handys, wodurch du die Preise sogar noch mal drücken kannst. Hierfür wird dir nach Versand deiner Bestellung eine E-Mail samt Link und allen weiteren Infos zur Bewertung deines Altgeräts geschickt. Den Restwert gibt’s nach erfolgreichem Einsenden als Überweisung auf dein Konto. Wichtig ist, dass du dein altes Handy innerhalb von 4 Wochen nach Vertragsschluss einsendest. Anderenfalls musst du den bereits gewährten Bonus zurückzahlen.

So funktioniert die Tausch-Aktion

Galaxy S24 – Samsungs neue Smartphones wissen zu überzeugen

Wer ein Top-Handy möchte, ist bei der neuen Galaxy S24 Serie von Samsung an der richtigen Stelle. Der Hersteller setzt mit seiner S-Serie jährlich neue Maßstäbe und enttäuscht auch in diesem Jahr nicht. Vom schicken OLED-Display in verschiedenen Größen, über die im Inneren schlummernde hochwertige Technik bis hin zum tollen Kamerasystem – bei den Geräten handelt es sich definitiv um Oberklassen-Smartphones. Wir konnten die verschiedenen Versionen der neuen Samsung-Reihe auch schon selbst in den Händen halten und haben dir unsere Eindrücke in gleich drei Artikeln näher gebracht. Hier findest du alle wichtigen Infos zu den Smartphones, damit du das für dich passende Modell findest.