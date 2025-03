Premium-Smartphone mit gratis Beamer? Dieser O₂-Deal ist fast zu gut, um wahr zu sein!

Es wird Zeit für ein neues Smartphone, du weißt aber noch nicht, welches es werden soll? Dann haben wir hier einen coolen Deal-Tipp für dich, der es in sich hat. Zum erst seit kurzem erhältlichen Xiaomi 15 Ultra bekommst du hier einen starken Tarif für einen fairen Preis. Und das Beste: Mit dem ebenfalls enthaltenen Smart Projector L1 von Xiaomi verwandelst du dein Wohnzimmer in ein eigenes Heimkino. Wir schauen uns das Angebot im Detail an.

Xiaomi 15 Ultra, Tarif und Beamer: Das steckt im O₂ Bundle

Im Fokus des O₂-Angebots steht das kürzlich vorgestellte Xiaomi 15 Ultra. Das Oberklasse-Smartphone überzeugt nicht nur durch hervorragende Tele- und Hauptkameras, sondern bietet auch eine ausgezeichnete Leistung und ein top AMOLED-Display. Wenn du dir das neue Flaggschiff von Xiaomi genauer ansehen möchtest, empfehlen wir dir einen Blick in unseren ausführlichen Testbericht.

Dazu bekommst du in dem O₂ Bundle den Tarif O₂ Mobile M zur Seite gestellt, mit dem du das Xiaomi 15 Ultra perfekt nutzen kannst. Dieser beinhaltet einerseits 30 GB Datenvolumen im schnellen 5G-Netz von O₂. Hiermit surfst du mit bis zu 300 MBit/s Downloadgeschwindigkeit und profitierst so von kurzen Ladezeiten und schnellen Downloads. Cool ist: Das Datenvolumen wächst mit der Zeit sogar an. Dafür ist der sogenannte Grow-Vorteil verantwortlich, durch den jedes Jahr 5 GB monatliche Daten hinzukommen. Im zweiten Jahr bekommst du für dasselbe Geld also schon 35 GB und im dritten Jahr 40 GB pro Monat. Abgerundet wird der Tarif von einer Allnet-Flat in alle deutschen Netze (Telefon & SMS). Und EU-Roaming ist auch inklusive.

Das war aber noch nicht alles. O₂ macht dir nämlich gerade zusätzlich noch ein echt cooles Geschenk. Mit dem Xiaomi Smart Projector L1 projizierst du Filme, Serien und Co. ganz einfach auf deine Wohnzimmerwand für ein cooles Heimkino-Erlebnis. HD-Auflösung, bis zu 120 Zoll Bildfläche und vielfältige Funktionen zur Verbesserung des Filmerlebnisses runden den kompakten Beamer ab.

Ein top Smartphone-Deal? Wir haben die Kosten durchgerechnet

Und was kostet dich der Spaß? Über 36 Monate zahlst du das Smartphone ab und zusammen mit der monatlichen Grundgebühr für den Tarif entstehen dadurch Kosten von 52,99 Euro pro Monat. Dazu kommen noch einmalig 5,99 Euro für die Geräteanzahlung und Versandkosten. Nach 36 Monaten ist das Gerät abbezahlt, den Tarif kannst du hingegen auf Wunsch auch schon nach 24 Monaten wieder wechseln. Den Anschlusspreis streicht O₂ außerdem.

Zum Vergleich: Das Xiaomi 15 Ultra kostet einzeln mindestens 1.455 Euro (Preisvergleich). Auf 36 Monate aufgeteilt würde es dich somit gut 40 Euro pro Monat kosten. Für nur 12,99 Euro monatlichen Aufpreis bekommst du aber auch noch den erstklassigen Tarif und den coolen Beamer dazu. Der Tarif allein kostet sonst bereits 19,99 Euro pro Monat. Du sparst also nicht nur bei den Tarifkosten, sondern erhältst den Projektor rechnerisch sogar geschenkt dazu.