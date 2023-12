Dieses 22 Euro-Gadget braucht jeder Autofahrer

Zwar sind gerade in Innenstädten immer mehr Parkplätze per se kostenpflichtig. Gerade in Randgebieten, auf Supermarkt-Parkplätzen und dort, wo gemeinhin Anwohnerparken gilt, ist sie aber für stundenweises Parken immer wieder gefragt: Die Parkscheibe. Hier geht es aber um ein weiterentwickeltes Gadget.

Dieses Gadget braucht jeder Autofahrer

Hervorholen, Uhrabgleich, drehen, reinlegen. Was nach Routine klingt, wird immer wieder vergessen oder nicht ernst genommen. Dabei sind die Strafen teils heftig und gehen bis zur Abschleppung, wenn du die Parkscheibe nicht einlegst.

Und auch viele E-Auto-Fahrer wissen eigentlich: Wer ohne weitere (Park-)Kosten an einer städtischen Ladesäule lädt, muss eine Parkscheibe einlegen. Oftmals darf man – unabhängig vom Laden – nämlich nur 3 oder 4 Stunden dort stehen und muss dies per Parkscheibe transparent machen.

22 Euro: Digitale Parkscheibe gerade heftig reduziert

Jetzt gibt es bei Amazon eine neuartige Parkscheibe günstiger zu kaufen. Die Uhr zeigt die Parkzeit per digitaler Anzeige an und wird von innen an die Windschutzscheibe geklebt (Klebe- und Reinigungszubehör im Lieferumfang enthalten). Praktisch: Dank integriertem Bewegungssensor hält die Uhr die Zeit immer an, wenn du das Auto abstellst (Reaktionszeit: rund 20 Sekunden). Dabei wird, wie bei der Drehscheibe üblich, auf die nächste halbe Stunde aufgerundet. Die Scheibe zeigt deine Parkzeit also nicht zu deinem Nachteil an.

Die digitale Parkscheibe wird von innen an die Windschutzscheibe angebracht und funktioniert automatisch sofort sowie manuell einstellbar.

Dank Steuerungs-Elementen kannst du eine Parkzeit auch vorplanen. Zum Beispiel, wenn du auf einen Parkscheiben-Parkplatz fährst, die Parkscheiben-Pflicht aber erst am nächsten Morgen greift. Betrieben wird die Parkuhr mit einer Knopfzellen-Batterie, die du nur etwa alle 3 Jahre wechseln musst.

Bei Amazon bekommst du die vom Kraftfahrt-Bundesamt offiziell zugelassene und anerkannte „Needit Park Lite“ Parkuhr jetzt mit 45 Prozent Rabatt. Für nur 21,90 Euro kannst du sie dir in Blau oder Schwarz holen und nerviges Parkuhr-Drehen und -vergessen zu einem Akt der Vergangenheit machen.

Amazon-Nutzer bewerten das Gadget mit herausragenden 4,7 Sternen. Auch die Bestsellerliste der Kategorie „Auto & Motorrad“ führt das Gadget von Needit an.