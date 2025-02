Dieser 5G-Tarif für monatlich unter 8 Euro ist perfekt für fast jeden!

Die Mehrheit aller Handynutzer braucht vermutlich keine 50 bis 100 GB Datenvolumen oder gar einen unbegrenzten Tarif. Denn seien wir mal ehrlich: Die meiste Zeit sind wir doch ohnehin im WLAN. Das bedeutet auch: Du musst nicht 20 bis 50 Euro pro Monat für deinen Handytarif ausgeben. Hier lässt sich eine Menge sparen. Wir zeigen dir jetzt etwa einen 5G-Tarif, der unter 8 Euro im Monat kostet und mit dem du in der Regel problemlos über die Runden kommst.

20 GB 5G-Tarif: Daher ist er für die Mehrheit optimal

Zu Hause verbinden wir uns mit unserem heimischen Netzwerk, auf der Arbeit oder bei Freunden haben wir auch meist das WiFi-Passwort und sind so ebenfalls nicht aufs mobile Netz angewiesen. Was bleibt, ist also oft nur der Weg zur Arbeit, Uni, Schule, zum Sport und Co. Wenn du hier Social Media nutzen oder Musik streamen möchtest, sind das also meist nicht mehr als zwei bis drei Stunden am Tag – häufig sogar weniger. Natürlich gibt es aber auch Ausnahmen – zum Beispiel, wenn du jeden Tag länger pendelst oder einfach kein WLAN in der Nähe ist. Deshalb sprechen wir im Titel aber auch nur von „fast“ jedem.

Mal angenommen, du bist jeden Tag etwa drei Stunden auf mobiles Internet angewiesen. Dann sind das im Monat rund 90 Stunden. Holst du dir diesen Tarif des Anbieters Crash, bekommst du 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone bereitgestellt. Und das reicht bereits aus für rund 100 Stunden Social Media oder 200 Stunden Musik-Streaming. Möchtest du hin und wieder mal ein Video oder eine Serie in HD streamen, geht das auch – bis zu 20 Stunden sind mit 20 GB ungefähr drin. Hierbei lässt sich aber ebenfalls Datenvolumen sparen, indem du dir einfach ein paar Folgen deiner Lieblingsserie über Netflix und Co. herunterlädst.

Über 50 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis

Du merkst also: Viel mehr als das brauchen die wenigsten von uns. Und bei diesem Angebot von Crash zahlst du gerade sogar nur 7,99 Euro statt 19,99 Euro pro Monat dafür. Außerdem ist hier noch eine Telefonie- und SMS-Flat mit dabei und dank VoLTE & WiFi-Call verbessert sich die Telefonqualität besonders in Innenräumen. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Und deine alte Rufnummer kannst du einfach kostenfrei mitnehmen.

Alle wichtigen Tarif-Infos auf einen Blick:

20 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz (50 MBit/s)

(50 MBit/s) Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call

kostenlose Rufnummernmitnahme & eSIM möglich

Anschlusspreis: 19,99 Euro

keine Minderlaufzeit, sondern monatlich kündbar

für monatlich nur 7,99 Euro

Wie du siehst: Du musst weiterhin einmalig 19,99 Euro Anschlusspreis zahlen. Nach Vertragsabschluss ist der Tarif darüber hinaus jedoch monatlich wieder kündbar. Du bindest dich also nicht mehrere Monate, sondern kannst bei einem besseren Angebot einfach wieder wechseln.