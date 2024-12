Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Sportler: Schnapp dir diese Smartwatch

Smartwatches, die mit ihrem runden Display aussehen wie eine klassische Uhr, sind nicht so dein Ding? Dafür hat HUAWEI die Watch Fit 3 auf den Markt gebracht. Die Uhr punktet mit ihrer ultraschlanken Bauweise und vielen Funktionen. Passend zur besinnlichen Jahreszeit hat der Hersteller jetzt zwei limitierte Weihnachtseditionen gelauncht. Aber Achtung: Diese besonderen Versionen der Smartwatch gibt es nur für eine begrenzte Zeit.

Damit überzeugt die Smartwatch

Vor allem, wenn du gerne Sport machst, wird dich die Fit 3 begeistern. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen ist sie so gut wie immer einsatzbereit. Die Smartwatch unterstützt über 100 verschiedene Trainingsmodi und schlägt dir verschiedene Workouts sowie Übungen zum Aufwärmen vor. Dabei hat sie deine Gesundheitswerte wie Herzfrequenz oder die Sauerstoffsättigung deines Blutes stets im Blick. Wenn du die Uhr auch nachts trägst, erhältst du dank des Schlaf-Monitorings tiefgreifende Einblicke in deine Nachtruhe.

Du möchtest mehr über die Watch Fit 3 erfahren? Dann schau hier in unserem Test vorbei

All diese Funktionen vereint die Uhr in ihrem nur rund 1 cm dünnen Design. Sie hat einen 1,82 Zoll großen Touchscreen und das AMOLED-Display ist in ein Gehäuse aus Aluminium gefasst. Die Uhr kannst du sowohl mit Android- als auch mit iOS-Smartphones verbinden. Eingehende Anrufe nimmst du einfach direkt über die Smartwatch an.

Verschiedene Designs für jeden Geschmack

Die HUAWEI Watch Fit 3 kommt in vielen verschiedenen Styles daher, unter anderem mit Sportarmbändern oder Modellen aus Nylon. Auch ein schickes Milanese-Armband steht dir im Onlineshop von HUAWEI zur Auswahl. Jetzt zur Weihnachtszeit gibt es obendrein eine Sonderedition der Fit 3. Die Uhr ist in einem festlichen Grün oder Braun zu haben. Zum Kauf packt dir Huawei ein Gratis-Wechselband ins Paket. Doch damit nicht genug: die FreeBuds SE 2 gibts ebenfalls noch on top!

So sieht die Smartwatch in der Weihnachtsedition (Braun) aus

Normalerweise müsstest du für diese Smartwatch 179 Euro zahlen. Dank der Weihnachtsaktion stehen jetzt aber nur noch 159 Euro auf der Rechnung. Wenn du lieber ein schlichtes Design bevorzugst, gibt es die Fit 3 auch in der Standardausführung. Für diese Variante zahlst du aktuell sogar nur 129 Euro. Der Preis gilt jedoch nur noch bis zum 23. Dezember, zögere also nicht zu lange mit dem Kauf!