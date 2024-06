Das perfekte Grill-Gadget: Smartes Thermometer zum Schnäppchenpreis

Das Meater Plus ist ein Muss für jeden Grill-Fan und jetzt so günstig wie noch nie! Mit dem smarten Thermometer wird punktgenaues Grillen nämlich kinderleicht – und das ohne ständiges Öffnen des Grills. Im Gegensatz zu herkömmlichen Thermometern hast du mit dem Gadget nämlich über die App stets im Blick, wie weit dein Fleisch gegart ist. Bei tink sicherst du dir das Meater Plus jetzt schon für 64,95 Euro, wenn du beim Kauf den Code MEATER15 angibst. Warum dieser Preis ein absolutes Schnäppchen ist und wie du trotzdem noch etwas günstiger dran kommst, zeigen wir dir hier.

Darum lohnt sich das Meater Plus smarte Thermometer

Die Vorzüge des Meater Plus liegen auf der Hand: Sobald du den Temperaturstift ins Fleisch gesteckt hast, bietet dir die dazugehörige App alle wichtigen Informationen. So hast du nicht nur die Kerntemperatur, sondern auch die Hitze des Garraums im Blick. Das smarte Thermometer funkt dabei kabellos via Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 50 Meter. Dadurch musst du nicht mehr dauerhaft vorm Grill stehen und störst zudem auch den Garprozess nicht durch ständiges Überprüfen.

Besonders cool für alle diejenigen, die noch keine Grill-Profis sind, ist außerdem die Anleitung innerhalb der Meater-App. Diese führt dich Schritt für Schritt durch den Kochprozess und kann sogar Prognosen zur verbleibenden Garzeit und zur optimalen Ruhezeit geben. Und auch die Vielseitigkeit des Meater Plus ist beachtlich. Du kannst mit dem smarten Thermometer nämlich nicht nur Fleisch, sondern auch Fisch und Hähnchen punktgenau garen. Des Weiteren bist du nicht aufs Grillen beschränkt: Das Gadget kann ebenfalls in der Pfanne oder im Backofen zum Einsatz kommen.

Preis-Kracher bei tink – So sicherst du dir das Grill-Gadget am günstigsten

Wer seine Gäste beim nächsten Grillabend mit dem perfekten Fleisch überraschen möchte, findet im Meater Plus also wirklich das optimale Gadget. Optimal ist obendrein auch der Preis bei tink. Über den Code MEATER15 zahlst du jetzt nämlich nur noch 64,95 Euro für das smarte Thermometer. Mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt sich: In dieser Version gab’s das Grill-Accessoire zuvor noch nie billiger!

→ Meater Plus für 64,95 Euro (mit Code MEATER15)

Wir haben aber trotzdem noch einen kleinen Spar-Tipp für dich, über den du noch günstiger an das smarte Thermometer kommst. In der „Geschenkedition Papa“ kostet das Gadget bei tink derzeit nämlich lediglich 59,95 Euro. Wer sich nicht an dem eingravierten Schriftzug auf dem Gehäuse stört, spart somit nochmal weitere 5 Euro.